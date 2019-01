El Govern indigna les VTC i encén la ira dels taxis, que tornen a la vaga

Mig any després, els carrers de Barcelona tornen a estar plens de taxistes en vaga indefinida i, un cop més, hi va haver escenes de violència. Un grup de diverses desenes d’exaltats va sacsejar ahir al vespre diversos cotxes VTC al centre de la ciutat. Va ser la resposta més amarga després que la Generalitat presentés al migdia les primeres línies d’un decret que no va satisfer a cap dels dos bàndols. Un dels conductors de VTC va haver de ser atès per un atac d’ansietat després que el seu cotxe fos atacat a Via Laietana. Almenys set taxistes van ser detinguts per aldarulls.

Els gairebé 30 graus de temperatura de diferència respecte a la vaga que ja va col·lapsar Barcelona a l’estiu no van impedir que l’ambient estigués molt calent als carrers i que la Gran Via de la ciutat tornés a estar tallada. Tot va esclatar quan el Govern va detallar el decret amb el qual vol posar nous obstacles al negoci d’Uber i Cabify. En les últimes setmanes, el taxi havia reclamat al Govern que obligués a demanar un cotxe amb llicència VTC amb un temps mínim d’antelació. El col·lectiu demanava que el servei s’hagués de demanar 24 hores abans o, com a mínim, 6 hores. Finalment, però, el departament de Territori i Sostenibilitat va optar per establir que el servei s’hagi de demanar almenys amb 15 minuts d’antelació. Això no va agradar a ningú.

El taxi defensa que aquest temps d’espera és massa curt i no deixa prou clara la distinció entre el seu servei i el de les VTC. Però aquestes últimes, a la pràctica, veuen com el seu model de negoci actual perd tot el sentit. “En cap altre país europeu existeix un marc legal que consideri res similar”, afirmaven des d’Unauto, patronal de les VTC. Tot i així, el conseller de Territori, Damià Calvet, va defensar ahir que es tracta d’una mesura “robusta”, que altres comunitats seguirien el seu camí i va destacar positivament que cap altra administració europea s’hagi atrevit a regular en aquest sentit. “Érem conscients que seguiríem un camí del mig que segurament no satisfaria a ningú, però som un govern que governa”, va dir el conseller, mentre a les portes del departament els taxistes cridaven a la “guerra” i es dirigien a la T2 de l’aeroport del Prat per preparar les mobilitzacions.

El decret estableix que un altre ens local o supramunicipal, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pugui ampliar el termini de 15 minuts a més temps. De fet, l’AMB va deixar molt clar en un comunicat que la mesura li sembla “absolutament insuficient”. Demana al Govern que allargui aquest interval i avisa que no proposarà un termini superior en la seva normativa “per evitar qualsevol nova impugnació que pogués comportar-ne la suspensió judicial”.

A banda dels 15 minuts d’antelació, Territori vol fixar altres obligacions a les VTC. Per exemple, els cotxes que treballen per a Uber i Cabify no podran mostrar als clients la localització fins que aquests no hagin contractat el servei. “Seria assimilable a aixecar la mà pel carrer i es consideraria captació de clients”, va explicar Calvet. En canvi, això no s’aplicarà a aplicacions de precontractació de taxi, com MyTaxi.

A més, cada cotxe amb llicència VTC estarà obligat a sortir de la base quan ofereixi un servei. “Els vehicles VTC no poden, en cap cas, circular per les vies públiques en busca de clients ni propiciar la captació de viatgers que no haguessin contractat prèviament el servei”, diu la presentació que el Govern va mostrar al sector durant la reunió del consell del taxi. Això implica que els VTC estaran obligats a sortir des de la seva base (algunes de les naus on es guarden els cotxes són fora de Barcelona, a municipis com l’Hospitalet o El Prat) quan rebin la petició d’un servei per part del client. A més, els VTC (que ara són fàcilment identificables perquè, com els taxis, han de portar matrícula de color blau) no podran aparcar a la via pública, segons el decret.

“Oportunitat d’adaptació”

Malgrat el descontentament de les dues parts implicades, Calvet va insistir ahir en el decret com una “oportunitat d’adaptació” tant per als taxis com els VTC. De fet, el seu pla a mitjà termini es tradueix en dues mesures: d’una banda, un decret llei d’urgència que es durà pròximament al consell executiu. Aquest text haurà de passar pel Parlament de Catalunya, però podria ser efectiu en qüestió de “setmanes” i és el que canvia les condicions d’operació de les VTC. D’altra banda, Calvet vol impulsar a “mitjà termini” una llei que reguli tant els taxistes com a les VTC de manera més profunda i que entraria en aspectes com els festius i els horaris. No obstant, el conseller va admetre que aquest segon text encara s’ha de definir i es treballa a un any i mig vista.

A curt termini, els taxistes seguiran avui tallant la Gran Via després d’un vespre en el qual desenes van passejar-se pel centre de Barcelona al crit d’“ A por ellos!”, buscant amb agressivitat cotxes VTC -“ A por las cucarachas! ”, cridaven- fent molt més soroll que els comunicats d’Elite Taxi “condemnant” la violència, que també n’hi va haver.