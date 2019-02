Els taxistes de Madrid desconvoquen la vaga tot i que la comunitat no ha modificat la legislació

Els taxistes de Madrid abandonen la vaga. Tot i no haver aconseguit que el govern regional impulsés una regulació més estricta per als vehicles de lloguer amb conductor (VTC), els taxistes han decidit aquest dimarts posar punt final a una vaga que ha durat 16 dies. Els conductors han votat en una consulta per decidir si continuaven la protesta o no. El resultat de la votació ha sigut molt ajustat: un 53,9% dels conductors han votat a favor d'aturar la protesta i tornar a la feina, mentre que un 44,9% volien mantenir la vaga.

El govern de la Comunitat de Madrid havia apel·lat al "sentit comú" del sector del taxi perquè es posés fi a la vaga que ha deixat Madrid sense ni un sol taxi pels carrers durant més de dues setmanes. El vicepresident de la comunitat, Pedro Rollán, s'ha mostrat obert a continuar negociant una solució amb "pau i tranquil·litat".

Les associacions del taxi van decidir ahir convocar aquest dimarts la consulta davant la decisió de la Comunitat de Madrid de no impulsar la regulació exprés dels VTC, com sí que havia proposat en un principi. Ara el govern regional aposta per capgirar les negociacions: en comptes de regular Uber i Cabify oferirà incentius al taxi.

L'executiu regional proposa un reglament perquè els taxis puguin tenir tarifes a un preu tancat, com els VTC. La consellera de Transports, Rosalía Gonzalo, ha proposat una reunió amb els taxistes la setmana que ve per negociar el reglament. Es tracta de legislar a favor del taxi però "mai en contra d'un altre col·lectiu", subratlla el govern de la comunitat.

Deixar al carrer 6.000 famílies

El president del govern regional, Ángel Garrido (PP), havia advertit aquest matí en una entrevista a Antena 3 que "mai" legislaria per deixar al carrer 6.000 famílies, en al·lusió als conductors dels VTC. Amb aquesta frase, Garrido ha aprofitat l'ocasió per marcar distàncies amb la solució per la qual ha optat Catalunya, que amenaça de posar fi al negoci dels vehicles amb conductor. Després que la Generalitat aprovés el decret, Uber i Cabify van anunciar que abandonaven Barcelona.

"L'error ha sigut plantejar una guerra per eliminar un sector més que la defensa de l'interès general", ha dit Garrido en una clara crítica al sector del taxi. El president regional ha demanat als taxistes que tornin a la feina "i a ingressar diners". Segons fonts del sector, cada taxista ha perdut 100 euros nets per cada dia no treballat.

Madrid aguanta la pressió

Mentre el govern català ha cedit a les pressions del sector del taxi, Madrid ha fet el contrari: aguantar la pressió per evitar l'expulsió de les plataformes de VTC. La proposta de la Comunitat de Madrid per regular el sector –ara guardada al calaix– passava per establir una distància mínima entre el client que demanava els serveis d'Uber i de Cabify, que s'havia fixat entre els 300 i els 500 metres. Però els taxis reclamaven un temps mínim de precontractació. Totes les negociacions entre el sector i el govern regional han fracassat i estan en un punt mort.