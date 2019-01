Tito Álvarez: "No tenim res a negociar amb Uber i Cabify perquè m'estan prenent la feina"

El portaveu dels taxistes, Tito Álvarez, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a 'El món a RAC1' que no s'asseurà a negociar amb els VTC per acabar amb les mobilitzacions contra el decret de la Generalitat. "No m'asseuré amb Uber ni amb Cabify a una taula de negociació perquè m'estan prenent la feina –ha deixat clar el portaveu d'Élite Taxi–. Només ens asseurem per les querelles criminals que els posarem ara", ha afegit.

A Catalunya Ràdio ha explicat que estan en contacte amb els companys taxistes de Brussel·les per fer una "visita" a Carles Puigdemont a Waterloo. "Perquè li diguin que també estem molt presents allà, perquè això és un problema del taxi a tot Europa", ha afegit. Com ja es va apuntar dilluns, també s'ha mostrat disposat a tallar la frontera amb França si és necessari. En aquest punt, ha argumentat que hi ha molts treballadors "afectats per les polítiques neoliberals".

Álvarez només s'ha mostrat disposat a negociar amb les empreses de VTC el conveni dels assalariats. "A veure si les seves empreses volen negociar-lo, i si podem millorar-lo", ha dit en l'entrevista a RAC1, en què ha compartit micròfon amb el portaveu dels VTC, Carles Segarra.

Pel que fa a la reunió d'aquesta tarda amb el conseller de Territori, Damià Calvet, el portaveu dels taxistes ha assegurat que esperen que serveixi "per acabar amb el conflicte", tot i que ha afegit que "serà difícil". "Demano que hi hagi una clara diferenciació entre els dos serveis. Aquesta diferenciació passar perquè la precontractació del servei sigui absolutament diferent entre els taxistes i els VTC".

No dimitirà

El portaveu dels taxistes, que es va comprometre a dimitir la setmana passada si hi havia nous episodis de violència com els d'ahir, ha assegurat finalment que no ho farà i que continuarà al capdavant del sindicat. "No, no plegaré. He trencat la meva paraula per la meva gent". També ha explicat que empresaris madrilenys li van oferir una flota de 12 cotxes perquè "es passés a l'altre cantó".

El portaveu dels VTC sí que s'ha mostrat disposat a negociar amb els taxistes i ha demanat "poder treballar i fer-ho amb seguretat". "Nosaltres no som violents. Nosaltres donem aigua i ells tiren pedres", ha dit. També ha deixat clar que continuaran tallant la Diagonal fins que acabi el conflicte.

Colau demana "responsabilitat"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha assegurat aquest dimarts que entén la "presència simbòlica" de la protesta dels taxistes al carrer però els ha demanat "responsabilitat" i que no paralitzin la ciutat. "Faig una crida molt explícita perquè no col·lapsin la ciutat", ha remarcat en una entrevista a TV3. L’alcaldessa ha demanat "sentit comú" en la resolució del conflicte i ha confiat en la taula de diàleg prevista per a aquesta tarda com a via de solució. Colau ha considerat que entre el quart d’hora de precontractació dels serveis de VTC que va anunciar divendres el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i les 24 hores que reclamen els taxistes hi ha marge per a la negociació. "A partir d’una hora és un termini raonable que permet distingir entre un servei i un altre", ha remarcat.

L'alcaldessa ha assegurat, també, que no es plantegen desallotjar els vehicles estacionats com a protesta a la Gran Via i a la Diagonal perquè, defensa, no és una competència municipal, sinó que l'ordre públic depèn de la Generalitat. Colau ha remarcat, també, que l’Àrea Metropolitana va ser "pionera" en la redacció d'un reglament per regular el sector, però que les plataformes el van portar als tribunals i va quedar impugnat i, per això, ha demanat a Calvet que tiri endavant el marc legal per posar ordre a l'activitat des del consens. "Demano sentit comú i solucions –ha defensat–. Li toca a la Generalitat regular la precontractació", ha assegurat, i també ha defensat que el que es fa és protegir els drets del conjunt de la ciutadania i no només els dels taxistes, perquè, ha dit, en altres ciutats, quan les plataformes han tingut el monopoli del servei, han aplicat pujades de preus "espectaculars": "Cal regular no només per defensar el taxi, sinó pels drets de tota la població".

També s'ha referit al conflicte del taxi l'alcaldable Manuel Valls, que s'ha mostrat partidari de donar "flexibilitat" al sector del taxi i ha denunciat que els VTC "s’aprofiten de la situació". L'ex primer ministre francès ha mostrat la seva preocupació pel bloqueig i la violència del conflicte dels taxis, i l'ha equiparat amb les mobilitzacions de l'independentisme el 21-D. Culpa la gestió de Colau i el Procés de la situació, i assegura que els ciutadans n'estan farts, i que el que necessita Barcelona és "il·lusió", un concepte que creu que trobaran en la seva candidatura a les municipals.