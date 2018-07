Els taxistes decideixen en assemblea mantenir la vaga indefinida

Els taxistes mantenen la vaga indefinida. Centenars de conductors han decidit aquest dissabte, en una assemblea celebrada a Barcelona, mantenir "indefinidament" les protestes contra la concessió de llicències VTC. Els taxistes també han avisat que mantindran els talls de trànsit al centre de la ciutat deixant els seus vehicles immobilitzats a la calçada de l'avinguda de la Gran Via, a Barcelona.

Els taxistes han preferit majoritàriament mantenir les protestes fins que el govern espanyol atengui les seves reivindicacions i aprovi una limitació de les llicències de VTC (que regulen el lloguer de vehicles amb conductor), que són les que fan servir les companyies Uber i Cabify per operar.

El to de les protestes es va endurir ahir divendres, després que la justícia decidís mantenir en suspens la normativa de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que sí que deixava sense efecte les llicències VTC. Això va encendre els ànims del col·lectiu de taxistes, que va decidir convocar una aturada total sense data de caducitat. Així ho va anunciar el portaveu del sindicat majoritari Élite Taxi, Tito Álvarez, en una assemblea improvisada. “Això que comencem és el 15-M, segona part”, va dir a través d’un megàfon a la multitud de taxistes que s’aplegaven a l’encreuament de la Gran Via i el passeig de Gràcia, totalment saturat pels cotxes.

Molts dels taxistes han fet nit al carrer. Han deixat els seus vehicles a la Gran Via durant tota la nit i alguns fins i tot han dormit en tendes de campanya o a dins dels cotxes. Al matí, la Guàrdia Urbana s'ha vist obligada a seguir desviant el trànsit per altres carrers perquè l'estesa de taxis ocupa tota l'avinguda entre els carrers Entença i Girona de la capital catalana.

La protesta s'estén a Espanya

Durant tota la nit han arribat treballadors del taxi procedents d'altres ciutats catalanes, com Sabadell, i d'altres llocs d'Espanya, com Bilbao i Saragossa, amb la finalitat d'expressar la seva solidaritat amb els seus companys barcelonins. Però no són els únics.

A Madrid, aquest matí els taxistes també han anunciat que comencen una vaga "espontània" i indefinida en solidaritat amb els seus companys de Barcelona i per reivindicar conjuntament la limitació de llicències VTC. La Federació Professional del Taxi ha assegurat que dona suport als conductors que han decidit no treballar "per iniciativa pròpia". Aquesta protesta també ha deixat sense servei l'aeroport de Barajas i l'estació de trens d'Atocha, tot i que el col·lectiu ha decidit fer serveis mínims gratuïts per a les persones grans o amb discapacitats.

Aquest migdia també s'han unit a la vaga els taxistes de La Rioja, que han anunciat que començaran una aturada la matinada d'aquest diumenge que es mantindrà, en principi, fins el dia 31.

Unauto denuncia "una onada de violència"

L'associació de les VTC (empreses de lloguer de vehicles amb conductor), Unauto, ha denunciat aquest matí "l'onada de violència" que va protagonitzar aquest divendres el sector del taxi durant la jornada de vaga a Barcelona, i ha demanat al govern espanyol que "recuperi el control dels carrers" i que no cedeixi al xantatge.

En un comunicat publicat aquest dissabte, Unauto ha assegurat que en la jornada d'ahir, "l'onada de violència del sector del taxi va arribar a límits inconcebibles en un estat de dret". L'associació assegura que es van viure "incomptables agressions a conductors i passatgers de VTC a Barcelona".

Alguns d'aquests incidents van ser enregistrats per turistes o ciutadans i denunciats a les xarxes socials:

Barcelona taxi cab strike is crazy at the airport. Friends and family just landed there and it looks like taxi cab drivers just flipped a car in the parking lot #barcelona #taxistrike pic.twitter.com/CBbhR6pNkY — Manesh Upadhyaya (@ManeshUPADHYAYA) 27 de juliol de 2018

Els portaveus de l'associació han alertat que tant els governs com l'Ajuntament de Barcelona han perdut el control dels carrers i "no són capaços de garantir la seguretat dels seus ciutadans". Per la seva banda, el sindicat de taxistes Élite Taxi va admetre ahir que la policia ha identificat una quinzena de manifestants per haver participat en aldarulls però ha matisat que tots van quedar en llibertat.

Unauto també ha volgut recordar aquest dissabte que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va assegurar que l'executiu no acceptaria un xantatge a l'Estat però que, al mateix temps, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit la transferència de les competències de transport als ajuntaments.