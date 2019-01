Així serà la votació dels taxistes per decidir si aixequen la vaga

Els taxistes decidiran a partir de les 11 del matí en una assemblea que se celebrarà a la plaça Catalunya si posen fi a la vaga indefinida que van iniciar divendres passat contra el decret de la Generalitat per regular les VTC després que aquest dimarts el Govern habilités l'AMB a ampliar fins a una hora –en lloc dels 15 minuts proposats inicialment– el temps de precontratació dels serveis de Cabify i Uber.

Durant la primera hora de l'assemblea els taxistes valoraran l'última oferta de la Generalitat, i a partir de les dotze del migdia començaran les votacions en una urna. Els taxistes hauran d'escollir entre tres opcions: continuar amb la vaga i no acceptar el decret; desconvocar la vaga i acceptar l'opció del Govern, i, finalment, oferir una treva i, si la Generalitat no compleix el que ha promès, tornar a reprendre la mobilització quan comenci el Mobile World Congress.

Es preveu que les votacions s'allarguin fins a les sis de la tarda, quan es farà el recompte.

Les VTC han avançat que si tira endavant la normativa abandonaran la ciutat de Barcelona. Fins que no se celebri l'assemblea, els taxistes continuen tallant la Gran Via entre el carrer Entença i la plaça Catalunya.

Per la seva banda, els VTC fan el mateix amb dos carrils en sentit Llobregat i dos en sentit contrari de la Diagonal.

Tots i els talls, els autobusos circulen pels carrils laterals de la Gran Via, mentre que els de la Diagonal no s'aturen a les parades del tram afectat per la mobilització.