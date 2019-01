Els taxistes tallaran la ronda Litoral i els accessos al Port de Barcelona

Els taxistes es dirigeixen a tallar la ronda Litoral i els accessos al Port de Barcelona, després de protestar a les portes del Parlament contra el decret del Govern sobre els VTC. Alguns dels portaveus del sector s'han quedat a l'entrada del Parc de la Ciutadella a l'espera que els rebi un representant del Govern. "Després marxarem a manifestar-nos a un altre punt perquè la vaga és activa i continua", han avisat. Els Mossos d'Esquadra els han barrat el pas al parc hi hi ha hagut moments de tensió. Els taxistes han respost a crits de "Som taxistes, no terroristes" i "Vosaltres sereu els següents".

Més de mig miler de conductors, vestits amb armilles grogues, continuen les mobilitzacions aquest matí després d'haver-se manifestat davant de la conselleria d'Economia, de celebrar una breu assemblea celebrada a la plaça Catalunya i de fer una seguda a la Via Laietana.

540x306 Els taxistes seuen a la Via Laietana / PERE TORDERA Els taxistes seuen a la Via Laietana / PERE TORDERA

El sector, que ha acusat el conseller d'Economia, Pere Aragonès, de bloquejar les negociacions, també ha denunciat que ni Cabify ni Uber són els que mouen l'economia i ha fet una crida a la classe obrera perquè surti a mobilitzar-se. "Nosaltres també som presos, però del carrer", denuncien. Els taxistes han reiterat que "comencen els jocs de la fam", i han afegit: "A veure qui aguanta més".

Per la seva banda, els treballadors dels VTC tallen la Diagonal per protestar contra el decret i demanen que la Generalitat concreti el temps de precontractació, una decisió ara en mans de l'AMB.