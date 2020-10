El Govern matisa l'obligatorietat del teletreball: les empreses l'hauran de promoure

És obligatori el teletreball a Catalunya? El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha assegurat aquest dimarts en una entrevista a RAC1 que les empreses tenen l'obligació de permetre que els seus empleats treballin des de casa si ho poden adaptar a la seva operativa. Tot i així, fonts de presidència han matisat aquesta afirmació una estona després i han indicat que l'obligació és de "promoure" aquesta modalitat. La consellera Meritxell Budó ja havia insistit ahir que la Generalitat no pot decretar l'obligatorietat del teletreball amb l'estat d'alarma actual aprovat pel govern espanyol.

Malgrat la situació de rebrots del covid-19, encara són molts els empleats que es desplacen presencialment a la feina cada dia. És per això que el Consell de Relacions Laborals (format per la Generalitat, els sindicats CCOO i UGT i les patronals Foment i Pimec) va insistir ahir en un comunicat que totes les empreses que poguessin fer teletreball haurien d'adaptar-s'hi.

"Les empreses resten en l’obligació de limitar la mobilitat de les persones treballadores adoptant sistemes de treball a distància i teletreball, així com reunions telemàtiques, d’acord amb les mesures decretades per l’autoritat sanitària, durant el seu període de vigència, i recordem que només quan pel tipus d’activitat el treball presencial és imprescindible es permet la mobilitat", ha recordat l'organisme en un comunicat. Tot i així, el mateix Govern ha recordat que aquesta obligatorietat es limita a promoure el treball a distància.

L’obligatorietat del teletreball -que és una de les mesures més recomanades pels epidemiòlegs i experts- en l’estat d'alarma que ha decretat el govern espanyol no la podem aplicar.

Necessitem cobertura jurídica per poder aplicar les mesures necessàries per fer front a la #COVID19 pic.twitter.com/gg3q1ofVqS — Meritxell Budó🎗 (@meritxellbudo) October 26, 2020

De fet, el conseller El Homrani fins i tot havia assegurat que aquelles empreses que incomplissin amb l'obligació de fer teletreball (sempre que fos possible) corrien el risc de ser sancionades. Fonts de presidència, però, han descartat que aquesta possibilitat sigui viable de moment.

El que sí que serà un requeriment és que aquelles empreses en què el treball hagi de ser presencial facilitin un document justificatiu als empleats perquè puguin fer els desplaçaments fins al lloc de feina. A més, el Consell de Relacions Laborals recomana que en aquests casos s'adoptin altres mesures per evitar els contagis, com ara horaris d'entrada i sortida esglaonats o flexibilitat horària per esquivar les hores punta del transport públic.