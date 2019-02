260x366 Xavier Brun : “No sembla que hagin de pujar els tipus, i això afecta els bancs” / ARA Xavier Brun : “No sembla que hagin de pujar els tipus, i això afecta els bancs” / ARA

Per què van caure tant les accions de CaixaBank i el Banc Sabadell durant la jornada d’ahir?

Els bancs treballen amb uns plans estratègics elaborats l’any passat que inclouen que els bancs centrals augmentaran els tipus d’interès durant els pròxims anys, com l’Euríbor. Aquesta premissa és bona per als bancs, perquè poden tenir més ingressos, però ara mateix no sembla que s’hagin de produir aquestes pujades de tipus, i això ha provocat que les accions dels bancs caiguin.

Per què les previsions sobre els tipus influeixen en l’evolució de les accions dels dos bancs?

Els analistes i els inversors entenen que si es mantinguessin els tipus seria perquè hi haurà un deteriorament de les condicions econòmiques durant diversos anys. En conseqüència, això vol dir que els bancs segurament reduiran la seva activitat i hauran de fer front a uns nivells més alts d’impagaments, per la qual cosa hauran de provisionar més préstecs.

Com afecten els resultats presentats ahir en la percepció que els mercats tenen dels bancs?

CaixaBank i el Sabadell han sigut molt cauts i han insistit que compliran els seus plans estratègics, però els analistes ho han entès com una mena de profit warning, perquè veuen que es poden oblidar d’un escenari futur amb tipus d’interès alts.

CaixaBank va presentar uns beneficis un 18% més alts. Per què va caure tant ahir a borsa?

CaixaBank es troba immersa en un procés de reducció de costos, ja que té un cost per empleat molt alt. Quan la primera línia -els ingressos- poden caure i, a sobre, l’entitat està en plena reestructuració, els beneficis se’n poden ressentir. Els mercats funcionen per expectatives i les descompten.

Ahir el BBVA també va presentar resultats, però els inversors no el van castigar amb tanta severitat. Per què?

El BBVA és un banc molt internacionalitzat, mentre que CaixaBank i el Sabadell ho són molt menys. Això fa que els riscos del BBVA siguin diferents. És cert que el Sabadell té una filial al Regne Unit, però no li ha funcionat bé. A diferència del BBVA, són bancs regionals.

¿Els inversors temen que hi hagi canvis regulatoris?

A escala internacional, l’aprovació de les normes de Basilea IV queda a anys vista. Ara bé, hi ha la possibilitat que els reguladors acabin exigint als bancs tenir més capital per a tots els préstecs que donin, per la qual cosa tindrien menys marge. Fins ara les entitats han tingut incentius per mostrar certes inversions com si fossin menys arriscades del que són per minimitzar la quantitat que dediquen a reserves. Això en un futur podria canviar, ja que els reguladors volen evitar que hi torni a haver una crisi financera com la del 2008.