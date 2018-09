Uber i Cabify guanyen quatre anys fins que les comunitats puguin vetar-les

Pilota endavant en el conflicte del taxi. El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha anunciat aquest divendres l'aprovació d'un decret llei al consell de ministres perquè la regulació del sector de les VTC (les llicències que fan servir Uber i Cabify) passi a ser un problema de les comunitats autònomes i els ajuntaments. Això significa que, per exemple, podrà tirar endavant l'autorització extra que l'AMB vol demanar a les VTC per circular, ara aturada als tribunals.

Foment ja va avisar que no indemnitzaria econòmicament el sector de les VTC, però a canvi ha aprovat una moratòria de fins a quatre anys perquè les comunitats i els ajuntaments puguin adoptar les seves pròpies normatives en la qual els vehicles de lloguer amb conductor podran circular com fins ara. Un cop acabat aquest termini, però, les autoritats autonòmiques i municipals tindran llum verda per demanar autoritzacions addicionals i, per tant, reduir el nombre de cotxes d'Uber i Cabify que hi ha a les seves ciutats.

"El més normal és que es reguli des de la distància més pròxima al problema i que la regulació d'Extremadura no sigui la mateixa que la de Catalunya", ha assegurat Ábalos. En les últimes setmanes, Foment s'ha reunit en diverses ocasions amb representants del sector del taxi per tancar l'esborrany del decret. De fet, avui era l'últim dia de marge que els taxistes havien donat al ministre per aprovar el traspàs de la regulació sobre les VTC a les comunitats, la principal demanda que va provocar la vaga del col·lectiu a finals de juliol.