Cada dia 42.300 treballadors catalans no van a treballar i no tenen la baixa

Uns 42.300 catalans s'absenten cada dia de la feina tot i no haver agafat la baixa laboral, segons un estudi de la consultora laboral Randstad amb dades del tercer trimestre del 2018 publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. En total, cada dia hi ha 154.000 persones que no van a treballar, una xifra que inclou tant els qui tenen una causa justificada com els qui no.

Pel que fa a les hores, aquestes xifres suposen la pèrdua de 70 milions d'hores laborals a Catalunya en el tercer trimestre de l'any passat, i uns 400 milions d'hores a Espanya.

En l'àmbit espanyol, de mitjana, cada dia 873.000 treballadors no van a a la feina, dels quals 234.000 no tenen cap justificació. La taxa d'absentisme a Catalunya va ser del 4,5% del total d'hores pactades –un 0,06% més que el trimestre anterior–, la mateixa dada que en el conjunt de l'Estat, on va créixer un 0,15% més que al segon trimestre de 2018.

A Catalunya, la indústria va ser on es van registrar les taxes d'absentisme més alt, del 4,8%, mentre que a l'altre extrem es va situar la construcció, amb un 3,3%. En el sector serveis va ser del 4,5%.

El País Basc i Castella i Lleó van ser les dues comunitats autònomes amb més absentisme, del 5,5% i del 5,2%. D'altra banda, les Balears –amb un 3,8%–, i la Rioja i Madrid –totes dues amb un 4%– van registrar unes taxes més baixes.