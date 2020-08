La Xina i els Estats Units reprenen les negociacions comercials

No ha passat ni una setmana des que el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar la cancel·lació de les negociacions comercials amb el govern de la Xina, i el govern de Pequín ha comunicat la represa d'aquestes converses. Amb l'objectiu final d'arribar a un acord definitiu que aturi la guerra comercial entre totes dues potències, el govern xinès ha informat aquesta matinada que hi ha hagut "converses constructives" entre els dos executius, en una nova prova de la volatilitat del discurs del candidat republicà a repetir com a president dels Estats Units.

Trump atura les negociacions comercials amb la Xina per la pandèmia

Segons el ministeri de comerç del gegant asiàtic, el vice primer ministre, Liu He, ha parlat amb el representant de comerç exterior dels Estats Units, Robert Lighthizer, i el secretari del Tresor, Steven Mnuchin. Dels contactes n'ha sorgit un acord per "crear les condicions i l'atmosfera necessàries per seguir impulsant la posada en marxa de l'acord comercial". A part d'encomanar-se de nou al diàleg, els representants dels dos països han pactat "enfortir la coordinació de polítiques macroeconòmiques".

A grans trets, els dos governs han acordat seguir explorant la primera fase d'aquest acord, firmada al mes de gener i que significava una certa treva a l'escalada entre els dos executius. Els Estats Units es comprometia a retallar aranzels en part de les importacions de productes xinesos, un gest que el gegant asiàtic corresponia amb retallades als aranzels als cotxes i la promesa d'adquisició de productes nord-americans per valor de 200.000 milions de dòlars.

El coronavirus va fer saltar el pacte pels aires

La primera reunió de seguiment d'aquest pacte s'havia de fer el 15 d'agost però va quedar anul·lada. Trump va anunciar tres dies després, en una roda de premsa a Yuma, a Arizona, que no volia parlar amb el govern de Pequín per culpa de ser l'origen de la pandèmia de covid-19. "No me'n vull ocupar ara. Amb el que ha fet a aquest país i al món, no vull parlar amb la Xina en aquest moment. L'haurien d'haver parat [la pandèmia]", va manifestar Trump en un dels diferents mítings previs a la convenció republicana.

Les relacions entre Washington i Pequín han estat marcades per les tensions des que Trump va entrar a la Casa Blanca el 2017. La majoria de les topades han estat relacionats amb disputes comercials i de propietat intel·lectual i han anat a més a mesura que empitjorava la pandèmia del nou coronavirus i que s'acosten les eleccions presidencials.

Les pressions a nivell comercial dels Estats Units a tercers països també han esquitxat Europa. Fa tres setmanes, Trump va anunciar la prohibició de fer qualsevol tipus de negoci amb la companyia xinesa ByteDance, propietària de l'aplicació de vídeos –molt popular entre els adolescents d'arreu del món– TikTok. A més, la va estendre fins a un altre gegant tecnològic xinès, Tencent. Tencent és el desenvolupador de WeChat –l'equivalent xinès a Facebook i WhatsApp– i controla de manera total o parcial diverses empreses creadores de videojocs, entre els quals hi ha Fortnite i League of Legends.