El tuit més car de la història: Musk pagarà 20 milions i deixarà la presidència de Tesla

El regulador de la borsa dels Estats Units (la SEC) ha anunciat aquesta matinada que ha arribat a un acord amb Elon Musk perquè el fundador de Tesla abandoni la presidència de la companyia i pagui 20 milions de dòlars. A canvi d'això, la SEC retirarà la demanda de frau que havia presentat contra l'empresari.

De fet, la SEC rebrà 40 milions de dòlars: 20 els pagarà Musk i 20 més els abonarà Tesla. Musk ha acceptat no ocupar el càrrec de president durant almenys 3 anys, tot i que podrà seguir com a conseller delegat. A banda, Tesla nomenarà dos membres independents al seu consell d'administració i crearà un nou comitè de consellers independents i posarà més controls per supervisar les comunicacions de Musk", segons ha informat la SEC.

En els últims mesos el fundador de Tesla ha desconcertat tothom amb nombroses provocacions i sortides de to, però l'origen del conflicte actual són uns tuits que Elon Musk va publicar fa unes setmanes. El magnat, impulsor de projectes revolucionaris com els cotxes elèctric de luxe Tesla, el tren supersònic Hyperloop o els coets espacials SpaceX, va sorprendre tothom quan a l'agost va anunciar a Twitter que tenia garantit el finançament per recomprar totes les accions de Tesla i, per tant, treure la companyia de la borsa. "Estic pensant a treure Tesla de borsa a un preu de 420 dòlars [363 euros] l’acció. El finançament està assegurat".

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 d’agost de 2018

Musk va provocar una revolució amb menys de deu paraules. El valor de Tesla a borsa es va disparar, però poc després Musk va fer marxa enrere i li van començar a caure demandes per haver frivolitzat amb el valor a borsa de la companyia. "Les accions de Tesla es van disparar un 6% el 7 d'agost i van provocar una significant alteració del mercat", ha explicat ara la SEC.

De fet, la mateixa SEC va presentar una demanda aquesta setmana contra Musk en la qual l'acusava de frau. Segons el regulador, Musk "sabia que l'operació era incerta i subjecta a nombroses contingències" i que no havia discutit els detalls de l'operació, com per exemple el preu de les accions, amb ningú.

La demanda ha anat seguida de negociacions entre la SEC i Musk, que s'han tancat amb l'acord anunciat aquesta matinada: el tuit del fundador de Tesla ja és, oficialment, el més car de la història.