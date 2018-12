El sector turístic recupera ocupació i rendibilitat un any després

El sector econòmic que més va patir el sotrac del referèndum de l’1-O va ser el turístic i, sobretot, l’hoteler. Però les dades sobre el sector publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística evidencien que s’ha recuperat el pols, malgrat que hi ha un canvi significatiu: els visitants estrangers són els que permeten superar la situació, perquè Catalunya ha perdut visitants espanyols.

Si es compta en visitants, entre el gener i el novembre van viatjar per Catalunya poc més de 19 milions de persones, un 1,1% més que en el mateix període de l’any passat. D’aquestes, uns 4 milions eren catalans, turistes que no van sortir del Principat i que van augmentar només un 0,3%. Aproximadament 12,1 milions dels visitants eren estrangers, un 2,6% més que en el mateix període de l’any anterior, mentre que els turistes procedents de la resta d’Espanya van ser 2,8 milions, un 3,5% menys que en els onze primers mesos de l’any passat.

Aquesta evolució es tradueix en les pernoctacions en establiments hotelers. Se’n van registrar 54,4 milions entre el gener i el novembre, un 1,2% menys que en el mateix període del 2017, però mentre que les dels turistes estrangers van créixer un 0,2%, les dels visitants de la resta de l’Estat van caure un 7,2%. A més, els estrangers passen de mitjana més nits a Catalunya (3,3) que els espanyols (2,4).

Un indicador de l’INE, l’índex de preus hotelers, dona una idea de la recuperació hotelera a Barcelona els últims mesos. Aquest índex va caure un 0,8% a Catalunya el novembre de l’any passat, mentre que al conjunt de l’Estat va pujar un 4,4%.

La tònica es va mantenir els mesos posteriors a l’1-O, amb taxes negatives a Catalunya i positives al conjunt de l’Estat. Però el novembre d’aquest any els preus dels hotels van créixer un 5,7% a Catalunya, més del doble del 2,4% del conjunt espanyol, un creixement que va acompanyat d’una millora en l’ocupació hotelera, que era del 54% el novembre de l’any passat i que ha arribat al 61% el novembre d’enguany. I a la ciutat de Barcelona va arribar quasi al 77% (malgrat que el novembre no és un mes turísticament fort), i fa un any era del 67%, deu punts menys.

No és l’únic indicador de la recuperació hotelera. Dos dels principals indicadors de la rendibilitat del sector, l’ADR (tarifa mitjana per habitació ocupada), que fa referència als preus o tarifes, i el RevPAR (ingressos per habitació disponible), s’han recuperat. En el cas de l’ADR, l’evolució a Catalunya és millor que en el conjunt de l’Estat. El novembre de l’any passat, la tarifa mitjana per habitació ocupada a Catalunya era de 87,3 euros, mentre que aquest novembre ha pujat a 95,6 euros. En el conjunt de l’Estat ha passat de 79,4 euros el novembre del 2017 a 82 euros el novembre d’enguany. El RevPAR, que el novembre del 2017 era de 47 euros a Catalunya, ha passat a 57,4 euros al mateix mes d’aquest any, mentre que al conjunt de l’Estat ha passat de 47,5 a 49,5 euros.

Novembre extraordinari

Turísticament, el mes de novembre ha sigut extraordinari a Catalunya. L’ADR va créixer un 9,5% i el RevPAR un 22%. Els hotels catalans van registrar 2,5 milions de pernoctacions, un 14,3% més que el novembre de l’any passat. L’impuls va arribar dels estrangers, que van contractar 1,75 milions de pernoctacions (un 21% més que el novembre de l’any passat), mentre que les pernoctacions dels turistes espanyols van ser 739.000, només un 0,7% més que al mateix més de l’any passat.

Algunes dades concretes del mes de novembre publicades per l’INE demostren l’impuls del turisme estranger. Les pernoctacions d’espanyols als hotels de la ciutat de Barcelona van ser 228.997, mentre que les de turistes estrangers van vorejar els 1,3 milions.