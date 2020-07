La segona jornada de la cimera europea arrenca amb més tensió i més concessions al nord

Després de 12 hores de converses sense aturador, aquest matí els líders de la Unió Europea han reprès les negociacions per intentar desencallar el pla de recuperació per reflotar l'economia europea, però l'ambient amb què arrenquen aquest dissabte és força més "agre" que el d'ahir. A la rigidesa del nord frugal que busca retallar el paquet de recuperació cal afegir-li al capdamunt de tot la intransigència i el to dels Països Baixos que no es mouen ni un mil·límetre de la seva posició i, a més, admeten que això "irrita" a alguns dels altres països. Sobre la taula s'hi han trobat una proposta que justament cedeix a la rigidesa nòrdica.

En sortir de la trobada, el primer ministre neerlandès, Mark Rutte, va ser dels pocs que va atendre els mitjans, i va deixar clar que l'ambient era "tens" però que ell no havia canviat el discurs durant les últimes trenta hores. D'aquí que el president del Consell Europeu, Charles Michel, els hagi posat sobre la taula una nova proposta que cedeix a les seves exigències, segons confirmen fonts europees: es retallen en 50.000 milinos d'euros les transferències pressupostàries i passen a ser crèdits (sense canviar el volum total del fons). I a més, davant l'exigència en solitari de Rutte de tenir dret de veto sobre els plans de despesa dels estats, Michel els ha oferit un nou mecanisme, una espècie de fre d'emergència perquè puguin bloquejar els plans de despesa i portar-los a debatre a l'ECOFIN (on hi ha tots els ministres de finances) o fins i tot al Consell Europeu (és a dir on ho han de debatre tots els caps d'estat i de govern de nou).

Aquest divendres, Espanya i Itàlia es van oposar a aquesta exigència holandesa que insisteix en tot moment en què els països del sud que demanin els diners europeus han de fer reformes. A més, Rutte fins i tot va afirmar que les reformes havien de ser en l'àmbit laboral i de les pensions. D'aquí que, segons fonts diplomàtiques, els frugals considerin que aquesta nova proposta que Michel ha presentat aquest dissabte després que les negociacions d'ahir es compliquessin ,"és un bon pas en la bona direcció". Però els mateixos nòrdics continuen aigualint les possibilitats d'un acord aquest dissabte perquè ja avancen que les negociacions s'allargaran fins diumenge: "Demà veurem si ho aconseguim".

La jornada d'aquest dissabte ha arrencat passades les 11 del matí amb una trobada primer entre el president del Consell Europeu, Charles Michel, la cancellera alemanya, Angela Merkel, el president francès, Emmanuel Macron, i també els blocs de la discòrdia: Mark Rutte, Giuseppe Conte i Pedro Sánchez. Espanya i Itàlia representen el front que lluita per mantenir els mínims de la proposat inicial de la Comissió Europea: 750.000 milions d'euros (500.000 milions dels quals en transferències i la resta en crèdits) que es concedirien en funció dels plans de reformes que presenti cada govern i que hauria d'aprovar la Comissió mateixa.

En canvi, Rutte insisteix en retallar el volum de transferències i, sobretot, en tenir veu i vot a l'hora de decidir en què es gasten els països del sud aquests diners. Per això no només vol que els governs europeus hagin d'aprovar els plans de despesa per unanimitat, sinó que vol "garanties" que els diners es gasten en la direcció que ell considera correcta. La posició holandesa està tan enrocada que Michel ha presentat aquest dissabte una nova proposta que cedeix en aquestes dues qüestions però que, d'entrada, topa amb les línies vermelles de Madrid i Roma.