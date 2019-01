El patinet i el 'motosharing' canvien el mercat de les dues rodes a Catalunya

El mercat de les dues rodes –motocicletes i ciclomotors– a Catalunya està vivint un canvi amb la irrupció de les noves formes de mobilitat urbana, com el patinet, i les aplicacions de moto compartida, el 'motosharing'. Aquests factors, tot i que no són els únics, van incidir en el comportament del mercat, amb un augment de les vendes de motos però un descens de les de ciclomotors.

Les vendes de motos van augmentar un 10,3% el 2018, amb un total de 45.640 noves matriculacions, segons les dades presentades aquest dijous per l'Associació Nacional d'Empreses del Sector de les Dues Rodes (Anesdor).

El secretari general de la patronal, José María Riaño, ha precisat en una roda de premsa que el creixement registrat a Catalunya és superior al del conjunt d'Espanya, on en l'últim any s'han venut 173.545 unitats, un 8,9% més, i que el mercat català és el primer de l'Estat en vendes de motos, amb una quota del 26,3%.

Riaño ha anunciat que les previsions de la patronal per al 2019 a Catalunya se situen en un augment de les vendes de motos d'un 3,4%.

En el cas concret de les motocicletes, que representen el 91,4% del total de vendes del sector de les dues rodes, l'any 2018 a Catalunya se'n van vendre 41.751 unitats, un 12,7% més que l'any anterior. Per províncies, Barcelona encapçala les vendes de motocicletes, amb 33.626 unitats (+12,3%), i la segueixen Girona, amb 4.348 matriculacions, i Tarragona i Lleida, amb 2.995 i 1.146, respectivament.

En el cas dels ciclomotors, les vendes durant el 2018 van ser de 3.889 unitats, amb un descens del 9,8% respecte a l'any anterior. El descens a Catalunya va ser inferior al conjunt espanyol. A tot l'Estat es van vendre 5.459 unitats, un 26,4% menys que l'any anterior.

El secretari general d'Anesdor ha atribuït aquesta tendència a la baixa en el sector dels ciclomotors a l'entrada en vigor aquest any de l'Etapa Euro 4, un any més tard que en el cas de les motocicletes, i que va fer créixer les vendes el 2017 per l'efecte fi de sèrie Euro 3.

Competència dels patinets

Riaño ha explicat que, en canvi, el sector de les motocicletes ha recuperat la senda del creixement dels últims anys després de patir el 2017 l'impacte de la normativa Euro 4. En canvi, ha destacat que als ciclomotors els ha sortit nova competència, perquè els nous mitjans de transport en l'àmbit de la micromobilitat estan competint amb el ciclomotor perquè ofereixen prestacions semblants però amb un "greuge comparatiu", ja que aquests nous vehicles "encara estan per regular".

Pel que fa als canals de venda, el representant de la patronal ha destacat l'augment de vehicles lliurats per lloguer –del 20,3% en ciclomotors i del 99,3% en motocicletes– per "la popularitat" que està adquirint el 'motosharing' o servei compartit de moto, entre d'altres factors.

Elèctriques i 'motosharing'

D'altra banda, les dades d'Anesdor indiquen que les vendes de motos elèctriques s'han duplicat, fins a assolir les 2.606 unitats, sobretot a través del lloguer, també per l'auge del 'motosharing' i per l'augment d'empreses emergents que opten per la mobilitat elèctrica.

En aquest sentit, Barcelona és la ciutat que encapçala les matriculacions de motocicletes elèctriques per a lloguer, amb 3.171 unitats en dos anys i un increment del 105% el 2018 respecte a l'any anterior.

"Creiem que cal desenvolupar el transport públic, però no a costa de perjudicar la moto. Potser tenim un problema a la ciutat de Barcelona, perquè en algunes ocasions s'equipara la moto al cotxe, i en termes de mobilitat urbana té uns avantatges específics, també mediambientals –ha explicat Riaño–. Trobem a faltar que l'Ajuntament de Barcelona i, en general, les administracions traslladin també a la seva comunicació la contribució positiva de la moto", ha manifestat.