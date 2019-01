Les vendes de les pimes es desacceleren

El 55% de les pimes industrials han incrementat les vendes durant el 2018, mentre que un 21% les han reduït. Això suposa una diferència de 34 punts entre les pimes que han crescut en vendes i les que han baixat, 10 punts menys que l'any anterior. Així ho recull l'informe 'Evolució de la pime industrial catalana el 2018 i perspectives per al 2019', presentat aquests dimarts pel president d'aquesta patronal, Josep González. L'estudi s'ha fet a partir de 400 entrevistes a gestors i propietaris. "Malgrat aquesta disminució, podem dir que les empreses han fet una bona feina en un any en el qual s'ha consolidat la bona evolució que ja es veia el 2017", ha explicat González.

El 2018, un 43% de les companyies enquestades han registrat millors resultats que l'any anterior, mentre que un 33% els han tingut iguals i un 24% asseguren que els han empitjorat. Respecte a l'evolució de les exportacions, un 53% de les companyies les han incrementat, un 28% han mantingut nivells del 2017 i un 18% han experimentat una baixada en les vendes a l'exterior, fet que suposa una mitjana positiva del 35%, encara que és nou punts percentuals menor que el 2017.

Les pimes i micropimes industrials enquestades destinen un 44% de la seva producció al mercat català, un 25% a la resta d'Espanya, un 19% a la Zona Euro i un 12% a la resta del món. "L'augment de les exportacions a la resta del món cal interpretar-lo com un indicador positiu i un punt a favor en la internacionalització mitjançant la diversificació dels mercats. Així, baixa la dependència del mercat català", ha explicat, per la seva banda, el director de l'Observatori Pimec, Modest Guinjoan.

Un 66% de les pimes han realitzat inversions que en un 64% dels casos han sigut superiors a les del 2017, mentre que la resta han invertit quantitats semblants (21%) o han disminuït la inversió (15 %), i s'han destinat a l'augment de la capacitat productiva (60%), a la innovació de producte (42%), a l'increment de la productivitat (41 %) i a mesures mediambientals (23%). D'altra banda, l'informe recull que un 47% de les companyies han augmentat la plantilla, mentre que un 40% l'han mantingut i el 13% restant l'han rebaixat.

Bones previsions per al 2019

González ha assegurat que "les expectatives per al 2019 també són molt bones, millors fins i tot del que es podria esperar. Hi pot haver desacceleració, però no hi ha recessió econòmica". Per al 2019, un 62% de les pimes i micropimes enquestades preveuen un increment de l'activitat global, un 44% augmentaran les exportacions i un 37% preveuen apujar la inversió. Respecte a l'ocupació ha precisat que un 29% dels grups enquestats tenen previst augmentar la plantilla, un 65% mantenir-la i un 6% disminuir-la.

En relació amb els pressupostos catalans, el president Josep González ha dit que espera que, amb aquests resultats, "hi hagi partides destinades a potenciar la indústria, que amb els serveis és el sector que genera més llocs de treball".