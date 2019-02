Josep Oliu ja no creu en els mercats

"M'autodenominava la Bruixa de l'INI". Amb aquestes paraules evoca Josep Oliu el seu pas per l'Institut Nacional d'Indústria, el paraigua oficial que emparava les empreses i els sectors en dificultats, i en què el jove economista feia de consultor i gestionava aquells problemes. Amb aquestes paraules el president del Sabadell demostrava per enèsim que segueix sent una prolífica factoria de titulars i que manté una nul·la reserva a l'hora de parlar en públic.

La Bruixa de l'INI, que exerceix des de l'any 2000 com a president del Sabadell, ha sigut el protagonista d'un acte a Esade en què s'han recordat la seva trajectòria i les incerteses i les polèmiques que afecten el banc. I Josep Oliu, fins i tot sense arribar a la mordacitat d'altres ocasions, ha pogut executar la seva venjança.

Venjança contra les borses. El càstig que arrossega el Banc Sabadell en els últims temps en els mercats és impressionant. En cinc anys, el banc ha passat de tenir l'acció en més de dos euros a tenir-la per sota dels 90 cèntims. El seu valor en llibres és de 12.000 milions d'euros i el seu valor de mercat frega els 5.000. Tot plegat, per causa dels procel·losos parquets borsaris: "Els mercats no són tan perfectes com diu la teoria econòmica, ni tan transparents, ni tan abundants, i el 2007 vam aprendre que l'oferta i la demanda, de vegades, no es creuen en cap preu", ha fet Oliu.

La seva crítica no acabava aquí i ha arribat a criticar les borses com a termòmetre de la realitat: "Els mercats no miren endavant i no revelen la realitat, ni són transparents, ni res. S'equivoquen sistemàticament perquè estan molt condicionats pel passat", ha dit el banquer, que confessa que cada matí la primera gestió que fa és comprovar l'evolució de l'acció. Tot un desamor per a un banquer que ahir assenyalava com el moment més important que ha viscut al capdavant del Sabadell la sortida a borsa de l'entitat.

Oliu, que no s'ha mostrat preocupat pel baix preu de mercat del Sabadell, que el posa a tir d'opa per part d'un tercer, ha explicat, a més, que els problemes derivats de la integració del britànic TSB són història: "Jo ja sé que el problema d'Anglaterra està solucionat, però el mercat no s'ho creurà fins que ho vegi".

Els problemes informàtics al Regne Unit han centrat part de l'acte. Oliu ha repetit la idea que van pensar equivocadament que allò seria un "passeig militar" i que finalment ha resultat ser "una batalla en la qual hem tingut força baixes", i ha admès el cost de tot plegat: "Hem hagut de calcular la minva que li ha produït a un senyor estar tres hores esperant [per poder entrar a la plataforma digitalment]: és absurd, però ens ha costat un dineral". Amb tot, Oliu ha assegurat que TSB no ha perdut "ni clients, ni saldos, ni marca".

Els reguladors i el canvi de seu

La borsa i TSB no han sigut els únics damnificats de la destresa verbal del financer. Els reguladors també n'han tingut la seva part: "No ens deixen tenir beneficis, i a més causen altres problemes, però com deia el meu pare, són savis", ha dit irònicament. No és d'estranyar el lapsus que ha tingut amb Danièle Nouy, fins fa unes setmanes presidenta del comitè de supervisió del Banc Central Europeu i bèstia negra dels bancs. "A Danièle Nouy, que anava a dir que en pau descansi, li vaig dir una vegada que ella predicava molt sobre les fusions transfrontereres, però que si ningú li feia cas alguna cosa devia passar", ha dit.

Per enèsim cop, Oliu ha hagut d'explicar la decisió de treure la seu de Catalunya arran de la crisi política desencadenada pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Després d'insistir que hi va haver una necessitat "urgent", no ha ocultat que la decisió no va ser fàcil: "És lamentable, però és així, i no té res de polític ni res: vam aguantar fins a l'últim moment perquè som d'aquí. Això és un destorb i una desgràcia, però és el que hi ha".

En l'hora i mitja de repàs de la situació del Sabadell ha acabat parlant de l'enèsim problema que podria sortir dels tribunals, el temut índex hipotecari IRPH, portat a la justícia europea. "Esperem a veure què diuen, i això genera incertesa. I, segons el que diguin, això seran 1.000 milions o 40.000 milions per a la banca espanyola", ha assegurat Oliu.

Ha sigut l'epitafi d'un acte en què Oliu ha dit que ja no té edat d'aprendre més i que en banca "es fan coses i es resisteixen tempestes".