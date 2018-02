El veritable impacte econòmic del Procés

El pas de les setmanes ens permet, ara sí, començar a saber amb dades reals -i no amb vaticinis interessats- quin és l’impacte econòmic del que ha passat a Catalunya des de l’1 d’octubre. La realitat, a hores d’ara, és que l’economia va patir una frenada, però d’intensitat moderada. No és triomfalisme. A falta de dades oficials, l’Airef anticipa que Catalunya va seguir creixent en el quart trimestre per sobre de la mitjana espanyola (3,3% interanual versus 3,1%), tot i que a menys intensitat. El Banc d’Espanya s’ha sorprès, fins i tot, de les bones dades d’atur i ho explica pel “fort dinamisme de la indústria i de la construcció”. Fort dinamisme. No són paraules que s’utilitzin quan una economia s’enfonsa.

Les dades més negatives són, sens dubte, les del turisme, que sí que ha patit una davallada significativa i, tot i que costa saber quina part es deu als atemptats de l’agost, és evident que el xoc polític i la inexplicable violència policial hi han contribuït. Per tant, el resultat és clar: fins ara, la principal víctima del Procés és el turisme (i els serveis associats). La part bona és que això pot ser fàcilment reversible. La dolenta és que això pot significar que des de fora ens veuen com una zona de conflicte, i això per als inversors de fora pot ser un semàfor vermell.