El viacrucis d’Autostrade

L’any nou no va començar amb bones notícies per a Autostrade per l’Italia, la filial d’Atlantia que agrupa les concessions italianes. Luigi Di Maio, ministre d’Afers Estrangers i líder del Moviment 5 Estrelles (M5E), que governa en coalició amb el Partit Democràtic (PD) des del setembre, va anunciar l’obertura del procés per retirar les concessions de les autopistes al gegant de les infraestructures controlat per Edizioni, el conglomerat empresarial de la família Benetton. Els grillini consideren la companyia responsable de l’ensorrament del pont Morandi de Gènova l’agost del 2018, que va causar la mort de 43 persones. Però el govern està dividit i, a falta que l’executiu doni llum verda al decret llei que en certifiqui la suspensió, s’especula que potser la situació es tancarà amb una multa exemplar que eviti una guerra legal de resultat incert.

El Moviment 5 Estrelles acusa Autostrade de no haver fet els controls necessaris per garantir la seguretat del viaducte. Al mes de setembre la Fiscalia de Gènova va trobar indicis de frau en uns quants informes i documents oficials dirigits al ministeri d’Infraestructures i Transports d’Itàlia, relacionats amb l’estat de conservació d’uns quants ponts i autopistes. La investigació dels fiscals va comportar la dimissió de Giovanni Castellucci, conseller delegat d’Atlantia, i va enfonsar a la borsa la companyia responsable de nombroses autopistes del país. Gairebé sense temps de recuperar-se, l’ensorrament la setmana passada de part d’un túnel en una carretera de la regió de la Ligúria ha tornat a situar Autostrade en l’ull de l’huracà.

La retirada de la concessió podria costar més de 15.000 M€ a l'estat

“Els que s’escandalitzen perquè les accions d’Atlantia cauen a la borsa no ho van fer quan es va ensorrar el pont Morandi”, va dir Luigi Di Maio en un missatge a les xarxes socials. La posició del Moviment 5 Estrelles sembla inamovible. “Estic segur que aquest és el resultat que hem d’aconseguir”, ha insistit aquesta setmana el ministre de Desenvolupament Econòmic, el grillino Stefano Patuanelli. Tot i això, el PD defensa una opció menys dràstica. De fet, l’acord de coalició amb els socialdemòcrates no esmenta en cap cas la suspensió de les concessions d’autopistes, que s’acaben el 2038, sinó una “revisió”, cosa que implica probablement una negociació amb la companyia dels termes del contracte per evitar litigis i compensacions multimilionàries.

Evitar indemnitzacions

Segons una estimació del diari Il Sole 24 Ore, la cancel·lació de la licitació abans de temps i la nacionalització de la gestió de les carreteres actualment en mans d’Autostrade podria suposar un pagament per a les arques públiques d’entre 15.000 i 20.000 milions d’euros. Per evitar que l’estat hagi de pagar una penalització econòmica, el govern italià va aprovar recentment un decret que, a falta de rebre el vistiplau del Parlament, redueix la indemnització en cas de rescissió del contracte i estableix, en situacions excepcionals, la transferència immediata del control de les carreteres a la xarxa estatal Anas. Una mesura que va ser interpretada com una manera de pressionar Atlantia perquè accepti una multa a canvi d’un nou acord.

La resposta d’Autostrade no es va fer esperar. La companyia va enviar una carta oficial al govern en què es mostrava disposada a rescindir el contracte a canvi del 100% del valor de la concessió (23.000 milions d’euros) basant-se en els “múltiples drets i principis consagrats a la Constitució i el dret comunitari”. Una oferta que la ministra d’Infraestructures, Paola De Micheli, va considerar una “amenaça inacceptable”.

Més inversió en prevenció

A l’espera de saber els pròxims passos de l’executiu, l’actual conseller delegat, Roberto Tomassi, s’ha compromès a elaborar un nou pla de negoci que haurà d’aprovar el consell d’administració a finals de gener i que inclou una inversió de 13 milions d’euros per als 18 anys vinents. A més, la companyia va anunciar que durant els pròxims dies posaria en marxa de manera experimental un nou sistema de control que permetrà intervenir en temps real en cas de risc en alguna de les seves infraestructures.