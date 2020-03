Més de 260 vols afectats al Prat pel bloqueig aeri de Trump

Nova sacsejada a les aerolínies pel coronavirus. El bloqueig de Donald Trump als vols d'Europa als Estats Units afectarà un total de 262 vols de l'aeroport del Prat, segons els càlculs del professor de la UOC Pere Suau-Sánchez, a partir de les dades de la OAG. L'aerolínia més tocada per la mesura és American Airlines, que haurà de deixar d'operar 81 rutes amb una capacitat de més de 20.000 seients. La segueixen l'escandinava Norwegian (amb 71 vols afectats) i Level (41), que en els últims anys han potenciat les rutes de llarg radi low cost entre Barcelona i les principals ciutats dels EUA. D'altra banda, segons aquests mateixos càlculs quedarien afectades 39 rutes de Delta i 30 de United Airlines, que a nivell global són les més perjudicades pel veto.

No obstant això, Espanya no és el país de l'espai Schengen més afectat per la mesura preventiva de Trump per evitar nous contagis del Covid-19. D'acord amb les dades proporcionades per l'expert, Alemanya es veurà obligada a cancel·lar 1.709 vols en direcció als Estats Units. En el cas de França seran 1.391 i a Holanda, 1.059. L'Estat quedaria en la quarta posició amb un total de 726 vols afectats, 36% dels quals tenen com a punt de sortida l'aeroport del Prat.

Davant d'aquesta situació, les companyies aèries han demanat aquest dijous al govern espanyol un paquet de mesures per mitigar l'impacte del coronavirus en les seves operacions. L'Associació de Línies Aèries (ALA) ha exigit a l'Estat que adopti "de manera immediata" ajudes fiscals, com facilitar el pagament de quotes a la Seguretat Social i l'IVA o revisar la normativa de càlcul dels pagaments fraccionats de l'impost de societats.

D'altra banda, l'entitat també ha demanat més flexibilitat per poder aplicar retallades de plantilla. "Les aerolínies s'estan ajustant, no només en la programació, la qual cosa farà inevitable ajustar també les plantilles, ja que les companyies s'estan veient forçades a prendre mesures extraordinàries per mitigar l'impacte d'aquesta crisi, tant en les operacions com en els resultats financers a llarg termini", ha explicat Javier Gándara, president d'ALA.