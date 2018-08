Ciutadans, els llaços grocs i com recuperar protagonisme

Ciutadans s'havia quedat descol·locat després de l'èxit de la moció de censura, el nou govern de Pedro Sánchez i el canvi de lideratge al Partit Popular. No acabava de trobar el seu espai perquè la crida a rebaixar la tensió amb Catalunya i l'acostament, encara que des d'una tensió distant, entre els governs espanyol i català li restaven protagonisme. Esperava una oportunitat per tornar a entrar en el debat polític i l'ha trobada en la baralla entre un home i una dona que retirava llaços grocs a les reixes del Parc de la Ciutadella. Els llaços grocs són un símbol pacífic de solidaritat amb els presos polítics, una manera de mostrar el rebuig al fet que hi hagi persones empresonades per les seves idees. Igual que passa amb altres símbols de causes socials o polítiques, des de la bandera de l'arc de Sant Martí a les creus cristianes, no tothom hi està d'acord, però són a l'espai públic perquè són un reflex de la llibertat d'expressió de la ciutadania. I això sempre s'havia respectat en aquest país.

Per Albert Rivera i Inés Arrimades, que aquest dimecres van participar personalment en la campanya per treure llaços grocs a Alella, aquests "llacets" són una agressió i atempten contra la suposada, per impossible, neutralitat de l'espai públic. Hi ha dos milions de persones, conciutadans seus, que han vist com els polítics que van votar són ara a la presó o a l'exili, una manera clara de dir-los que el que pensen o volen està prohibit. I protesten, de manera pacífica, portant o posant llaços grocs. Per fer-ho han rebut insults i agressions que no han estat, en molts casos, investigades. Ciutadans, per la seva part, ha animat els seus seguidors a retirar els llaços i dimarts a la nit fins i tot hi va haver grups de vint o trenta persones que amb monos blancs i amb la cara covardament tapada es van desplaçar a diverses poblacions gironines per despenjar amb cúters i altres elements tallants els llaços. Igual que ha passat altres vegades, ho han pogut fer sense problemes i davant les càmeres perquè només algun que altre espontani, com el reprovable agressor de la Ciutadella, s'hi encara.

Perquè l'independentisme, malgrat les provocacions, segueix sent un moviment pacífic, i perquè les actituds i les formes dels retirallaços fan por, no sols als independentistes sinó a tota persona que tingui una mica de memòria visual sobre el que suposen aquestes brigades de gent tapada amb objectes tallants circulant a la nit pels carrers amb actitud de buscar brega.

La campanya va lligada a un intent de deslegitimar el Mossos –a qui Inés Arrimadas va animar a desobeir– pel fet d'haver identificat alguns d'aquest grups retirallaços davant l'alarma social que estaven provocant. Podria semblar que es busca atiar la confrontació, però val més confiar que només és una manera de traslladar al carrer el debat ideològic i polític que hi ha al Parlament. Amb la mateixa crispació, lamentablement.