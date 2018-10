La torrentada tràgica de Mallorca provoca una onada de solidaritat

Dimarts a la tarda unes pluges torrencials localitzades en una zona molt concreta del Llevant de Mallorca va acabar provocant 10 morts i diversos ferits i desapareguts –entre ells un nen de cinc anys–, i danys materials encara difícils de calcular. Segons han explicat els meteoròlegs, no és tant que l'aiguat fos excepcionalment intens sinó que la tempesta es va quedar estàtica sobre aquests pobles del nord-est de l'illa i es va regenerar diverses vegades, cosa que va comportar acumulacions de pluja de més de 200 l/m2 en 4 hores. Això explica el desbordament dels abundants torrents. En el cas de Sant Llorenç del Cardassar, la població més afectada, n'hi conflueixen dos, que, en ajuntar-se, van acabar inundant amb fúria bona part del poble.

Els danys materials són importants, però el que és dramàtic en aquesta ocasió és que hi ha moltes víctimes mortals i encara és possible que pugui créixer la xifra, ja que se sospita que hi pugui haver persones atrapades en el cotxes que va arrastrar el torrent fins al mar. Ja hi havia hagut altres torrentades intenses i fins i tot el 1989 hi va haver una gran tempesta que també va acabar provocant quatre morts a la mateixa zona. És, doncs, un fenomen conegut que els experts diuen que podria ser més habitual en el futur a causa del canvi climàtic. Passa el mateix també a la zona del Maresme i a altres zones de Catalunya, on són habituals aquestes riuades intempestives a la tardor.

Tot i que encara és d'hora per saber si en aquesta ocasió hi ha elements específics que haurien pogut evitar els estralls d'aquesta excepcional torrentada, pel que ha passat en altres ocasions sabem que és necessari extremar les mesures de protecció i prevenció, ja que són fenòmens que esdevenen més perillosos quan hi ha una urbanització excessiva o mal planejada, quan persones poc conscients del perill cometen imprudències o quan els avisos de prevenció es fan massa tard. No hi ha res que indiqui per ara que en aquest cas s'hagi donat alguna d'aquestes circumstàncies, però passats els primers moments de suport a les afectats i de dol per les víctimes, caldrà analitzar què va passar i, sobretot, què es pot fer per evitar que en el futur es repeteixi una tragèdia com aquesta.

De moment, el que cal remarcar, a més de l'esforç dels diversos serveis d'emergència que participen en l'operatiu, és l'allau de solidaritat ciutadana immediata que ha arribat de múltiples maneres a la zona afectada des dels altres pobles de l'illa, i també des de fora de les Balears, fins al punt que hi hagut queixes perquè els voluntaris tenien dificultats per accedir a la zona. L'administració balear ha respost també amb celeritat creant una oficina que a partir d'avui mateix oferirà suport als afectats perquè rebin la indemnització que els correspon després que avui es declari la zona catastròfica. La presència ahir de Pedro Sánchez va ser immediata i justificada, i només va sorprendre la mena de cursa per ser el primer que va exhibir el líder del Partit Popular, Pablo Casado, sempre alguns minuts per davant del president del govern espanyol en les diverses zones afectades. Esperem que no es faci electoralisme a costa de la tragèdia del poble.