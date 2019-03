Qui es pren seriosament el canvi climàtic?

La incapacitat de donar respostes clares i contundents a nivell mundial al repte del canvi climàtic ha donat ales al moviment juvenil FridaysForFuture, impulsat per la nena sueca Greta Thunberg, de 15 anys. Fins al punt que aquest moviment convoca els estudiants catalans a fer vaga divendres per denunciar la inacció global. Els joves veuen directament amenaçat el seu futur en un planeta que està en perill. L'ONU ahir va venir a confirmar l'alarma. El seu informe 'Perspectives del medi ambient mundial' (conegut com a GEO per les seves sigles en anglès), publicat ara en el marc de la quarta sessió de l’Assemblea Mediambiental que se celebra a Nairobi, afirma que cada any hi ha al món 7 milions de morts prematures per culpa de la contaminació. Elaborat per 250 científics de 70 països, aquest document aporta moltes dades i aborda totes les crisis lligades al canvi climàtic: des de l'escalfament global fins a la contaminació atmosfèrica o de l'aigua, passant per les onades de temperatures extremes, l'impacte en les collites o la inseguretat alimentària.

L'informe de l'ONU és un nou intent de trencar amb el negacionisme a què ha donat ales el president nord-americà, Donald Trump. El fet que els Estats Units s'estiguin despenjant dels acords per frenar el canvi climàtic, a més de tenir conseqüències concretes, té un efecte dòmino ideològic que també s'està notant, per exemple, al Brasil amb l'accés al poder de Bolsonaro. En pocs anys hem passat d'un consens general basat en una mala consciència global, consens que havia donat uns fruits limitats però reals que convidaven a un cert optimisme i en tot cas a seguir treballant en tots els terrenys –diplomàtic, científic i activista–, a una situació de divisió, fre, alarma i pessimisme, a la qual, a més, s'afegeix la desinformació de les 'fake news'. El moment és preocupant.

De fet, ja no només no està clar que es pugui frenar l'estrès climàtic que viu la Terra, sinó que hi ha el perill que s'acceleri. El fet que avui hi hagi grans actors mundials que s'han situat clarament al marge de l'agenda contra el canvi climàtic i que, per tant, no s'estiguin adoptant mesures efectives, pot portar a una acceleració letal. Això és el que perceben els joves més conscienciats, que no entenen la frivolitat d'uns –els negacionistes– i l'actitud tèbia dels països teòricament compromesos. Igual que els joves, l'informe de l'ONU té un cert to desesperat, fins al punt que, sobre les pèrdues de biodiversitat presents i futures, diu que són devastadores: “S’està desencadenant un important procés d’extinció d’espècies que posa en perill la integritat planetària i la capacitat de la Terra per satisfer les necessitats humanes”. Tampoc no es queda curta sobre els problemes amb l'aigua potable: “Si no s’adopten mesures eficaces, les malalties humanes degudes a infeccions resistents als antimicrobians poden convertir-se en una de les principals causes de mort per malalties infecciones a tot el món l’any 2050”, a causa dels antibiòtics que entren al cicle de l’aigua.