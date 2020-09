Pas en fals de Felip VI

El rei Felip VI va fer ahir un pas que qüestiona clarament la neutralitat política que imposa el seu càrrec: va fer una trucada de suport al president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. D'aquesta manera, el monarca s'alinea amb un poder judicial clarament decantat cap a la dreta més reaccionària en la seva batalla particular contra el govern format pel PSOE i Unides Podem. La sensació és que l'Estat, almenys les seves estructures més profundes, incloent-hi la Corona, estan en guerra contra un executiu democràticament elegit.

Recordem que l'origen de la polèmica és la decisió del govern espanyol de no autoritzar la visita del rei a Barcelona per assistir a l'entrega de despatxos a la nova promoció de jutges. L'executiu va valorar que no era recomanable fer el viatge a pocs dies de la sentència que pot inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra. A més, les restriccions imposades per la pandèmia havien tret rellevància a un acte que normalment és multitudinari i compta amb els familiars dels futurs jutges. Aquesta vegada era un acte de petit format, i es va pensar que no era necessària la presència del monarca.

És evident que el PSOE no va calcular que aquesta decisió li provocaria un incendi polític de grans dimensions, amb la dreta judicial i política posant el crit al cel i esquinçant-se les vestidures. Per a la dreta, el govern ha humiliat el rei per tal de fer gestos de complicitat als independentistes i aconseguir el seu suport als pressupostos. Així, l'acte d'aquest divendres a Barcelona s'ha convertit en una mena d'aquelarre monàrquic, atiat pel mateix Lesmes en el seu discurs, i coronat pel crit de " ¡Viva el rey!" del vocal ultraconservador del CGPJ José Antonio Ballestero, que va ser secundat pels assistents a l'acte. La situació ha sigut tan incòmoda que, gràcies a un micro obert, hem pogut sentir la frase que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, present a l'acte, ha deixat anar a Lesmes tot just acabar l'acte: "S'ha passat tres muntanyes". El ministeri ha puntualitzat, però, que el ministre no es reconeix en la veu de la gravació.

Però el que no podia preveure Pedro Sánchez és que Felip VI es prestaria a participar d'aquesta operació trucant personalment a Lesmes per dir-li que li "hauria agradat ser a Barcelona", deixant clar, doncs, que la decisió havia estat de la Moncloa i no d'ell. Aquest gest és una deslleialtat al govern, que sempre ha de donar el vistiplau a les accions de la Corona, perquè el monarca no pot actuar de manera unilateral. Segurament, és una mostra més de les males relacions entre la Moncloa i la Casa del Rei, que provenen de la manera com es va gestionar la marxa de Joan Carles I als Emirats Àrabs Units.

A Madrid encara hi ha qui pensa que viu al segle XIX i és possible fer caure un govern amb conspiracions de saló. I Felip VI, després del discurs del 3-O que el va allunyar de la majoria de catalans, s'arrisca ara a perdre el suport de la població progressista espanyola i fins i tot d'un partit, el PSOE, que tradicionalment havia sigut el principal puntal de la monarquia.