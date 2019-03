La tragèdia indígena per la conquesta d'Amèrica no és una 'fake news'

Que l'arribada dels conquistadors espanyols a Amèrica va causar la mort d'una part molt important de la població indígena (alguns estudis la xifren en un 80%) és un fet històric inqüestionable i no cap 'fake news'. Que la colonització d'Amèrica va ser, per a la població preexistent, un autèntic cataclisme de dimensions colossals, també. I no ha d'estranyar, perquè del que es tractava, com explica avui l'historiador Antonio Espino a l'ARA, era d'explotar els recursos de tot un continent sense tenir en compte res més, ja que aquesta és la dinàmica de qualsevol procés de colonització de caràcter imperialista, com ho va ser l'espanyol. Malgrat totes aquestes evidències i l'abundant historiografia sobre la qüestió, la classe política espanyola oficial s'esquinça les vestidures cada vegada que algú, a l'altra banda de l'Atlàntic, gosa aixecar la veu contra el discurs oficial i posa l'accent en la tragèdia americana.

Això és el que ha passat després que el president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, hagi instat la Corona espanyola a demanar perdó pels efectes de la conquesta d'Amèrica. Es tracta d'una petició justa, que respon a una sensació de greuge real, i que no té per què tenir conseqüències més enllà de reconèixer uns fets històrics certament penosos i que ningú amb un mínim sentit comú pot defensar. Recordem que la Cambra de Representants dels Estats Units va demanar perdó el 2008 a la comunitat afroamericana per l'esclavitud.

Però a Espanya la reacció ha sigut totalment la contrària. En lloc d'entomar la petició amb humilitat i obertura de mires, en lloc de tenir una actitud empàtica amb qui va formar part de l'Imperi Espanyol fins fa 200 anys, s'ha reaccionat amb un nacionalisme furibund i ranci. El més impresentable ha sigut, sens dubte, l'exportaveu parlamentari del PP Rafael Hernando, que va piular: "S'haurà de recordar a aquest senyor que els espanyols vam anar allà i vam acabar amb el poder de les tribus que assassinaven amb crueltat els seus veïns, i que per això uns pocs, ajudats pels que eren perseguits i esclavitzats, van conquerir i civilitzar aquella terra. Que estudiï una mica. Au va!" És difícil trobar tanta ignorància, racisme i supremacisme en un sol tuit. El drama és que l'opinió d'Hernando no va ser desacreditada ni es va quedar sola. Amb la digna excepció de Podem, els partits dits constitucionalistes van sortir en tromba contra el president mexicà.

López Obrador va demanar ahir la creació d'un grup conjunt d'estudi per fer un relat com més fidedigne millor del que va passar per així poder posar les bases d'una autèntica reconciliació. Però el president mexicà pica en ferro fred. Espanya no sembla preparada per revisar el relat nacionalcatòlic de la conquesta d'Amèrica. Segons aquest relat, com diu Hernando, l'objectiu era civilitzar un terra poblada per bàrbars, i obrir-los els ulls a l'autèntica fe i a una llengua universal. I un país que no és capaç d'assumir el seu passat, és un país malalt.