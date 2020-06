Espantada per l'augment diari dels contagis, l'OMS va fer aquest dilluns un crit d'alerta per deixar clar que la pandèmia està lluny d'estar sota control. Al contrari, tot i que Europa, que era el focus fa només un mes i mig, s'encamina a poc a poc cap a la normalitat, a escala mundial la pandèmia de covid-19 es continua estenent a un ritme alarmant. Aquest diumenge s'ha tornat a batre el rècord de contagis diaris amb 183.020, la gran majoria al continent americà, i el nombre de morts causat pel coronavirus s'aproxima ja al mig milió.

El cas més preocupant ara mateix és el Brasil. En només un dia s'han comptabilitzat 54.771 nous casos, una xifra només una mica inferior al total d'infectats a Catalunya des de l'inici de la crisi, que són 64.000. El negacionisme de Jair Bolsonaro, que ha fet campanya contra el confinament decretat en alguns estats, està sortint molt car al Brasil, on ja se superen els 50.000 morts. El president ha vist com dos ministres de Sanitat renunciaven al càrrec i ha hagut de nomenar un militar davant la dificultat de trobar algú que volgués defensar les seves polítiques. A Mèxic la situació també és crítica i Xile i el Perú han superat la xifra de contagis d'Espanya, que no fa tant liderava els rànquings.

Els Estats Units també estan lluny de controlar el virus, sumen 36.000 contagis diaris i ja han superat els 120.000 morts. La guerra de Donald Trump contra l'OMS i els seus constants canvis d'opinió han impedit portar a terme una política de confinament conjunta a tot el país, cosa que ha dificultat la lluita contra la pandèmia. Això, juntament amb la manca de cobertura sanitària universal, ha agreujat la situació de la principal potència mundial (amb permís de la Xina).

L'altre focus que ara amoïna els experts és l'Àfrica, que fins ara s'havia mantingut al marge segurament a causa d'una piràmide poblacional on predominen els joves. Els darrers dies, però, s'han detectat avenços perillosos en 10 països i la Unió Africana ja ha iniciat la compra massiva de kits de protecció per afrontar el pitjor escenari.

"Que la situació a Europa estigui millorant no vol dir que la situació al món també ho estigui fent. La situació global està empitjorant", advertia, ja fa dues setmanes, Tedros Adhanom, director general de l'OMS. Tot plegat ens situa en un escenari d'elevada volatilitat, perquè, tal com s'ha demostrat, ningú podrà estar tranquil fins que la pandèmia estigui controlada a tot el planeta i hi hagi una vacuna efectiva. Això vol dir que les restriccions de mobilitat encara continuaran vigents durant molt de temps, amb l'impacte que això pot tenir sobre les persones afectades i també sobre l'economia.

A més a més, s'està veient que l'aparició de rebrots, des d'alguns de molt localitzats fins a d'altres de grans proporcions, serà una de les constants en els pròxims mesos. No ens podem, doncs, enganyar. La normalitat, en un món globalitzat com el nostre, encara és molt lluny. De fet, no hem arribat encara al pic mundial i no sabem ni tan sols quan s'hi arribarà.