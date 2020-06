L'OMS insisteix que la pandèmia continua accelerant-se

Fa setmanes que Tedros Adhanom, director de l'Organització Mundial de la Salut, s'esforça en deixar clar un missatge en les seves compareixences: pensar que la pandèmia s'està acabant és un error. La pandèmia –insisteix– no afluixa. La pandèmia –insisteix– continua accelerant-se. Malgrat que a Europa bona part dels països han finalitzat els seus processos de desconfinament i caminen cap a l'anomenada nova normalitat, en altres parts del món es viuen dies crítics. A nivell global, la situació és més greu que mai i prova d'això és que diumenge es va tornar a registrar l'increment diari de casos de covid-19 més elevat des de l'inici de la pandèmia. En total, es van detectar 183.020 nous contagis a tot el planeta, dels quals 116.041 es van localitzar al continent americà, el gran focus de la pandèmia ara mateix. Al principi d'abril, i quan Europa era l'epicentre del covid-19, la xifra de nous casos diaris a tot el món no acostumava a superar la barrera dels 70.000.

651x546

Que se superi el rècord de nous contagis globals en un dia no és una novetat. Més aviat el contrari. Fa dies que aquesta dinàmica persisteix: pràcticament cada setmana es bat un nou rècord diari i l'OMS xifra en un milió els nous casos detectats en els últims vuit dies. Un ritme que preocupa. "El virus encara s'està escampant de manera molt ràpida, encara causa morts i la majoria de la població no està immunitzada. Estem en una fase molt perillosa", ha apuntat el director de l'OMS. Fa dues setmanes, i quan es batia un nou rècord de contagis diaris –en aquell cas, 136.000–, Tedros Adhanom utilitzava una tònica similar. "Que la situació a Europa estigui millorant no vol dir que la situació al món també ho estigui fent. La situació global està empitjorant i n'hem de ser conscients".

Els Estats Units i el Brasil continuen al capdavant de totes les llistes. Dels 183.020 nous contagis confirmats diumenge, el país del negacionista Jair Bolsonaro era responsable de 54.771, seguit del de Donald Trump –també negacionista dels perills del covid-19–, amb 36.617 casos nous. Els dos països americans també lideraven el rànquing de noves víctimes mortals aquell dia: els Estats Units van registrar diumenge 690 morts pel nou coronavirus, i el Brasil pràcticament el doble, 1.206.

En la llista acumulativa, també són líders. Al planeta ja hi ha prop de 9 milions de contagis confirmats i més de 450.000 víctimes mortals. El nord-americà és el país del món més afectat, amb prop de 2,2 milions de contagis i més de 120.000 morts, i el Brasil li segueix les passes amb gairebé 1,1 milions de casos i havent superat la barrera de les 50.000 morts.

També a l'Amèrica Llatina, països com el Perú o Xile –que ja han superat Espanya en nombre de contagis– veuen com la petjada del virus s'està accelerant en el seu territori.

Mentrestant, i a l'altra banda del mapa, l'Índia es consolida com l'altre gran focus de la pandèmia al món. El país comptabilitza 425.000 casos confirmats però, com en altres parts del món, la falta de proves realitzades fa témer que la xifra real sigui molt superior. A més, els pronòstics són foscos: les autoritats de l’estat de Delhi, que no arriba als 50.000 contagis, calculen que a finals de juliol només en el seu departament se superaran les 550.000 infeccions, i a més fa unes setmanes els governs indi, pakistanès i de Bangladesh van posar fi al confinament per reactivar una economia que es basa, sobretot, en l’activitat informal.

El risc dels rebrots

L'altra gran por són els rebrots de la malaltia en països que ja havien superat la primera onada. El repunt de contagis que es va registrar la setmana passada a Pequín, al gran mercat de Xinfadi, ha sigut només un exemple. Altres països asiàtics, com Singapur, Malàisia o Corea del Sud, ja han sigut víctimes de recaigudes de la pandèmia. En el cas sud-coreà, de fet, el govern de Seül ha confirmat que el país està patint una segona onada del nou coronavirus.

I a fora de l'Àsia també s'han viscut exemples. Israel ha tornat a endurir les mesures de seguretat després de registrar un rebrot de contagis: va passar dels 13 casos diaris de la seva millor setmana, el 25 de maig, als prop de 200 de mitjana en els últims dies. A l'Aràbia Saudita o a l'Iran també han conegut els fantasmes dels rebrots.

I Europa tampoc en queda fora. Països com Bulgària, Macedònia del Nord i també Portugal i Alemanya han vist com la seva corba tornava a enfilar-se després de controlar i aplanar la primera onada de covid-19. El cas d'Alemanya, però, és el que genera més neguit. El germànic és el país que ha registrat el rebrot més important en els últims dies, amb més de 1.000 positius en una empresa càrnica de la ciutat de Rheda-Wiedenbrück, i un centenar de nous casos a Göttingen.