L’aeroport del Prat té un índex escandalós de retards

Almenys un 40% dels vols que aterren o s’enlairen de l'aeroport del Prat pateixen algun tipus d’incidència. La majoria són retards, però també hi ha cancel·lacions o reubicacions dels passatgers. És tan comú i passa tan sovint que ja pràcticament ha deixat de ser notícia. Ens hi hem acostumat i els clients de les companyies han assumit també que, tant si hi ha alguna situació excepcional com ara vagues com si no, l’inici o la sortida de les seves vacances inclourà sempre un complement d’indignació.

La principal aerolínia afectada és Vueling, i és lògic perquè és la líder al Prat en nombre de vols i de passatgers. Només en els últims tres dies hi ha hagut problemes gairebé en la meitat dels seus vols. Ha passat gairebé el mateix amb Norwegian i tampoc s'ha lliurat dels retards Ryanair, que en aquesta operació sortida ha tingut incidències que gairebé arriben al 40% dels seus vols. Easyjet ha tingut 'només' un percentatge d’incidències aproximadament del 30%.

Els experts parlen de moltes causes per explicar aquest fet: des de la incidència de la vaga de controladors francesos, que ha afectat gairebé totes les companyies perquè la majoria de vols han de passar per l’espai aeri que controla Marsella, fins a l’embús propi de l'augment d'afluència de vols en l’operació sortida i tornada de vacances. El cas és que des del maig els retards són constants al Prat i, segons els organismes de control internacional, és un dels aeroports europeus on hi ha més incidències.

Òscar Oliver, del Centre d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, explica al reportatge que podeu veure avui a Economia que un dels problemes és intrínsec a la infraestructura barcelonina, que no té la capacitat de gestió per assumir aquest volum de passatgers. Proposa que es creï de manera immediata un gabinet de crisi al Prat, com es va fer l’any passat, per evitar que les escenes que s’estan vivint aquests dies a l’aeroport siguin una constant durant tot l’agost i s’agreugin al final, quan hi haurà l’operació tornada.

Cal tenir en compte també que Vueling ha demostrat aquests últims anys que té problemes seriosos de gestió interna a l’hora de gestionar el servei, cosa que perjudica molt la imatge del Prat, que està en bona part en mans de la companyia 'low cost' filial d’Iberia, i per aquest paper predominant a Barcelona té captius en bona part els seus ciutadans.

Aquest és un problema endèmic que no hi ha manera de solucionar. L’Estat es nega a deixar que la gestió de la infraestructura sigui de la Generalitat, però tampoc fa res per evitar que estigui a la cua d’Europa en ràtios d’incidències. Aena ha maltractat l’aeroport del Prat, tractant-lo com una infraestructura de segona i primant el seu element turístic i estacional. És un fet que coneix molt bé el seu nou president, Maurici Lucena, exportaveu del PSC que té ara l’oportunitat de posar en marxa una gestió pròxima i més descentralitzada dels aeroports, que, en el cas del del Prat, finalment tingui en compte les demandes dels ciutadans i els empresaris.