Ho diu el TC: no hi ha discriminació per llengua a l'escola

Encara que sigui amb deu anys de retard, el Tribunal Constitucional ha dictat una sentència per unanimitat que tomba el recurs del PP contra la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, aprovada en època del tripartit amb el suport del PSC, ERC i CiU. Els populars van impugnar la normativa perquè consideraven que discriminava els alumnes que volien estudiar en castellà. Doncs bé, l'acord que ha pres el TC és clar en aquest sentit: avala tots els articles impugnats referits a la llengua i, per tant, declara constitucional el règim lingüístic de l'escola catalana, un model que, a grans trets, i malgrat les envestides reiterades i desmesurades dels últims anys, s'ha mantingut i ha sigut avalat pel seu èxit acadèmic i per un amplíssim suport social.

Aquesta nova sentència del TC no entra, en tot cas, en l'article 11 de la LEC, que concretament és el que es refereix a la immersió. Entre altres coses perquè, paradoxalment, ni tan sols va ser recorregut ara fa una dècada pel PP. De manera que, tot i que no es pot dir que la sentència doni suport pròpiament a la immersió, sí que suposa un apuntalament del règim lingüístic amb el català com a llengua vehicular preferent, des del moment que considera constitucional que, per exemple, els alumnes nouvinguts rebin una atenció lingüística personalitzada per aprendre català o que el Govern determini "el currículum de l'ensenyament de les llengües". El TC, en tot cas, no es contradiu amb la seva polèmica sentència del 2010 contra l'Estatut, quan sense qüestionar-li al català el caràcter de llengua vehicular, sí que va introduir la idea que no es podia excloure que el castellà fos també vehicular, cosa que va obrir la porta a sentències del TSJC que han introduït l'obligació en un nombre reduït de centres, a petició de les famílies, d'un 25% de classes en castellà.

En plena campanya electoral, i amb la dreta espanyola desbocada en la seva croada contra l'escola catalana, que de forma distorsionadora dibuixa com una institució que adoctrina els infants a través de la llengua –la mateixa acusació que fan a TV3–, la decisió del TC suposa un clar desmentiment d'aquest obsessiu, constant i injust atac. Els dits constitucionalistes s'haurien de llegir i rellegir aquesta sentència i fer un autocrític propòsit d'esmena. Tocaria una mica d'honestedat intel·lectual. Ja n'hi ha prou d'atacs infundats. El règim lingüístic de l'escola catalana és perfectament constitucional i no suposa cap menysteniment del castellà. Contra les mentides de PP, Cs i Vox, cal dir-ho i repetir-ho una vegada més: els nois i les noies surten de les escoles i instituts de Catalunya amb un correcte domini tant del català com del castellà. Ho diuen des de fa anys els informes acadèmics i proves com les PISA, i ara el TC n'avala el model. Enmig d'un indissimulat intent de generar una fractura identitària, la pau social i lingüística s'ha mantingut a les escoles. Què més cal perquè deixin de buscar la discòrdia a través de l'escola i de la llengua? Fins quan durarà aquest irresponsable ofensiva?