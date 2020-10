12-O: la tensió institucional augmenta a Madrid

Sense desfilada militar a la Castellana i amb una cerimònia freda i austera en la qual la distància forçada per la pandèmia ha reflectit perfectament la tensió institucional que es viu aquests dies a Madrid. El 12-O ha tingut enguany un perfil baix, però a la recepció de Felip VI al pati de l'armeria del Palau Reial l'atenció estava posada en les múltiples tibantors que hi havia entre els uns i els altres. Entre Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso, entre Pablo Iglesias i Carlos Lesmes, i entre el mateix monarca i el govern espanyol. La monarquia està més que mai en qüestió, en gran part per la fugida del rei emèrit als Emirats Àrabs i les acusacions de la seva examant que Felip VI s'havia beneficiat dels negocis del pare. I aquesta situació està polaritzant encara més la vida política madrilenya. El rei s'està convertint també allà en una figura de part, defensada de manera histriònica per PP i Vox, i això l'està convertint cada cop més en un símbol de l'extrema dreta i no tant en un representant de l'Espanya constitucionalista.

A Catalunya aquesta visió de part ja la vam veure en el seu discurs del 3 d'octubre del 2017, però es podria estendre per altres comunitats si aquesta identificació entre monarquia i ultradreta va a més. De fet, ahir es va fer pública una enquesta organitzada a través d'una subscripció popular per 16 mitjans de comunicació independents que ja mostra una proporció més alta d'espanyols partidaris de la república que de la monarquia. Es tracta d'una enquesta feta a partir de només 3.000 entrevistes i cal agafar els resultats amb prevenció, perquè l'univers consultat no és gaire alt. Tanmateix, recordem que el CIS ja no fa la pregunta des del 2015 i, per tant, les dades sobre el suport de la monarquia al conjunt d'Espanya només es poden tenir a través d'enquestes no oficials que fan alguns mitjans.

Segons aquesta enquesta, el 40,9% dels espanyols votarien a favor de la república, un 34,9% volen mantenir la monarquia i un 1 2,9% es mostren indecisos. L'enquesta mostra també diferències importants segons els territoris. Així, a Catalunya (66%) i el País Basc (60%) guanya clarament la república, mentre que a Madrid només hi estaria clarament a favor el 32%. L'enquesta també mostra que Felip VI està ben considerat, amb una puntuació de 5,8 en conjunt, mentre que, com era d'esperar, a Catalunya la puntuació és més baixa, d'un 3,6.

A més de les diferències territorials, l'enquesta mostra també les diferències ideològiques i d'edat en el suport a la monarquia. Com més jove, més republicana és la població, i com més de dretes i gran, més monàrquica. En tot cas, el que queda clar és que Felip VI té un problema que en el futur encara es podria agreujar més. Però, per l'ambient vist aquests dies, amb vídeos inclassificables amb Belén Esteban i Mariano Rajoy cridant visques al rei, sembla que el monarca viu en una bombolla en la qual l'ambient que es respira és que l'oposició a la seva figura i a la monarquia és residual. La millor manera de saber-ho seria un referèndum, però, de moment, almenys és urgent que el CIS recuperi la pregunta i que es doni veu de manera continuada als espanyols sobre el model d'estat que voldrien.