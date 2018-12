La violència, enemiga del Procés

Finalment, després de moltes anades i vingudes, el Govern va deixar clar ahir que no hi haurà canvis als Mossos, almenys a curt termini, i que el sobiranisme necessita "aïllar els grups violents que qüestionen el dret fonamental a la lliure manifestació", en referència als incidents viscuts a Terrassa i Girona els últims dies. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va fer un pas més i va fer autocrítica davant dels comandaments policials per algunes declaracions seves com que "no li tremolaria el pols" a l'hora de fer fora agents de la Brigada Mòbil antiavalots. Es posa punt final així a un cap de setmana de declaracions contradictòries, i algunes clarament desafortunades, en què es posava els Mossos, un cos policial que a Madrid molts voldrien desmantellat, en el punt de mira. La veritable enemiga del procés sobiranista és qualsevol violència, sobretot la protagonitzada per grups d'encaputxats, un tipus de lluita que contrasta fortament, per exemple, amb la vaga de fam que porten a terme quatre presos polítics a Lledoners.

Tot i això, la policia catalana continua i continuarà a l'ull de l'huracà. Aquest dilluns la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha avisat que el govern estatal prendria mesures per garantir l'ordre públic a Catalunya, i ha posat com a exemple la passivitat dels Mossos durant l'aixecament dels peatges protagonitzat diumenge pels CDR. És evident que la imatge de grups d'encaputxats aixecant les barreres en plena operació tornada no és representativa d'un moviment pacífic i cívic com ha estat fins ara el català, i que ha protagonitzat les manifestacions més grans que s'han vist a Europa els últims anys sense que s'hagi trencat ni un vidre. I també pot ser que la decisió dels Mossos de permetre la protesta tingués com a objectiu minimitzar danys i molèsties als conductors. Però alerta perquè a partir d'ara cada actuació de la policia catalana serà analitzada al mil·límetre per Madrid, i caldrà anar amb peus de plom.

El PP i Cs ja fa temps que estan magnificant qualsevol incident per exigir l'aplicació del 155 i arrasar l'autogovern de Catalunya. Però el més preocupant és que el PSOE està comprant cada vegada més aquest discurs catastrofista sobre la situació catalana. Perquè la realitat és que, malgrat situacions puntuals com la d'aquest cap de setmana, Catalunya no viu en el caos i el desordre que alguns volen pintar per justificar la suspensió de l'autonomia. El país continua funcionant, la policia fa la seva feina i no hi ha res que justifiqui cap intervenció. Ara bé, seria ingenu no acceptar que hi ha el perill que la situació es pugui desbordar. Per això és tan important insistir, tantes vegades com calgui, en el fet que només des d'una actitud pacífica i no violenta la causa catalana tindrà alguna possibilitat d'obrir-se pas en l'agenda internacional. I que les imatges de violència o descontrol als carrers de Catalunya només beneficien els que volen estigmatitzar l'independentisme.