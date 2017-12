Arrimadas arrasa a l’àrea metropolitana i arracona els populars

L’àrea metropolitana de Barcelona és, des d’ahir, territori de Cs. Tot i que havia sigut històricament un feu tradicional del PSC, a les eleccions de fa dos anys JxSí va passar a ser-hi la força dominant. Ara la formació d’Inés Arrimadas ha pres el relleu com a candidatura més votada amb una crescuda espectacular en totes les ciutats que ha deixat el PP en una situació gairebé marginal. Però això no vol dir que l’antiga JxSí hi hagi perdut terreny: en moltes poblacions ERC i JxCat sumen més percentatge de vot que el que van assolir junts el 27-S. Paradoxalment, tot i la victòria d’Arrimadas, no es pot oblidar que Cs no governa cap alcaldia.

El còmput global de la demarcació de Barcelona indicava ahir, amb el 96,82% escrutat, que Cs era la força més votada amb un 26,46% dels vots -el 2015 havia arribat al 18,84%-, mentre que ERC i JxCat quedaven lluny amb un 20,65% i un 18,94% respectivament. Però les dues formacions juntes sumaven un 39,59% del vot, dos punts més que els resultats que van aconseguir el 27-S. La CUP, en canvi, va caure del 8,28% al 4,35%, i va quedar per molt poc per darrere del PP, perjudicat per l’avenç de Ciutadans.

Aquest esquema es repeteix a les principals ciutats de l’àrea metropolitana, deixant de banda el cas de Barcelona. A l’Hospitalet de Llobregat (96% del vot escrutat), Cs va acumular un 33,49% dels sufragis, gairebé deu punts més que fa dos anys, mentre que ERC i JxCat sumaven un 22,05%, força per davant del 18,91% del 27-S. Tot i la davallada de la CUP, d’un 5,97% del vot a un 2,75%, les xifres demostren que l’independentisme ha crescut a la segona ciutat de Catalunya. Els comuns van caure d’un 13,37% a un 9,68%. Badalona (99% escrutat), on va ser alcalde el candidat Xavier García Albiol, evidencia la davallada del PP en favor de Cs. Els populars es van quedar ahir amb un 8,3% dels vots, poc més d’un terç dels resultats de fa dos anys, tot i que per sobre dels de la majoria de poblacions. La formació d’Arrimadas va arribar al 30,96% dels vots, gairebé duplicant els seus resultats; i JxCat i ERC van sumar un 29,84%, uns cinc punts més que el 27-S. La CUP, que és al govern municipal, va perdre més de la meitat del percentatge de vot, en assolir un 2,99%.

A Sabadell, Terrassa, Rubí, Mataró i Vilanova i la Geltrú, Cs també va ser la primera força, seguida d’ERC i JxCat -en aquest ordre-, que, juntes, superaven el percentatge de vot dels d’Arrimadas. A Sant Cugat, en canvi, va guanyar JxCat amb un 29,24% dels sufragis, per davant del 22,67% de Cs, seguit d’ERC amb un 20,82%. A Vilafranca del Penedès també hi va vèncer la candidatura de Carles Puigdemont, seguida a poca distància per ERC.

On el PSC aguanta

Tot i que en la majoria de municipis els socialistes van ser quarta força, en poblacions com Cornellà de Llobregat, Sant Boi, Sant Adrià, el Prat i Santa Coloma de Gramenet el PSC va quedar just per darrere de Cs, mentre que a Badalona, Cerdanyola, Castelldefels, Rubí i Sant Feliu de Llobregat els socialistes van mantenir el tercer lloc, per darrere d’ERC. Els temps en què tenien el pes polític dominant del cinturó metropolità han quedat molt enrere. Els comuns, per la seva banda, van quedar enrere amb resultats força allunyats dels dels tres primers classificats de cada municipi.