La CUP anirà al grup mixt i tornarà a ser decisiva per formar govern

La CUP perd més de la meitat dels escons, però continuarà tenint la clau per formar un govern amb majoria independentista. Els cupaires hauran de fer servir els seus quatre escons si volen que es reediti un govern que aposti per tirar endavant la República. “Són quatre escons d’or que serveixen per continuar tenint la clau i ser determinants”, va avisar Carles Riera. Tot i perdre sis escons, els diputats de la CUP seran imprescindibles perquè es reediti un govern independentista, tot i que aquest cop només n’hi hauria prou amb la seva abstenció. Ara bé, el seu candidat, Carles Riera, ha explicat diverses vegades en campanya -a diferència del 2015- que estan disposats a entrar en un govern independentista que aposti clarament per constituir la República.

La CUP -amb un 94% escrutat- ha perdut la força que va guanyar el 2015 i ha obtingut 182.442 vots, un 0,95% més que el 2012. De fet, els cupaires tornaran al grup mixt com fa cinc anys -aquesta vegada l’hauran de compartir amb el PP-. Carles Riera, Maria Sirvent, Vidal Aragonés i Natàlia Sànchez seran els quatre diputats que representaran els cupaires a la cambra. Els anticapitalistes han perdut l’escó que tenien a Tarragona i també el de Lleida -Xavi Milian i Mireia Boya, respectivament, es queden fora del Parlament-. El vot útil de l’independentisme cap a ERC i JxCat però també vot prestat que tenien del 2015 són dues de les raons que podrien explicar la davallada de la CUP. Malgrat tot, l’esquerra anticapitalista tornarà a tenir la clau per garantir una majoria independentista a la Generalitat. Una clau, però, que serà molt diferent de la del 27 de setembre del 2015, per la pèrdua de força que li han atorgat els electors. Les condicions que els cupaires havien posat per donar suport a un govern de JxCat i ERC eren unilateralitat per tirar endavant la independència i negociar les seves polítiques socials.

En campanya, però, els cupaires han mostrat predisposició plena a facilitar un govern independentista que continuï amb la voluntat de materialitzar els resultats de l’1 d’octubre. Els anticapitalistes han presentat els comicis d’ahir com a “il·legítims” i veuen totalment legítims els més de dos milions de vots independentistes de l’1-O i, per això, defensen que l’independentisme ha de continuar materialitzant la República. Com el 27-S, els escons dels cupaires tornaran a ser decisius, però amb la diferència que aquest cop el candidat, Carles Riera, ha dit que estan disposats a investir un govern independentista i fins i tot a entrar a formar-ne part -Riera es va oferir com a presidenciable-, sempre que que JxCat i ERC es comprometin a tirar endavant la República i fer-ho per la via unilateral. “No es desdiem de la unilateralitat”, va dir Riera. Una via que ni el programa dels de Carles Puigdemont i d’Oriol Junqueras han inclòs, però que no han descartat si la negociació amb l’Estat falla. “Els esperarem amb les mans buides per continuar construint la República amb generositat”, va dir Riera en l’acte final de campanya.

La CUP no vetarà cap nom, ni Junqueras ni Puigdemont, sinó que només es fixarà en els fulls de ruta que vulguin seguir. Amb 70 escons, però, la majoria independentista queda tocada i la unilateralitat que els cupaires defensen podria quedar guardada en un calaix.