Cadires grogues i Tyrion Lannister

La CUP - Crida Constituent no ha perdut ni gota de perfil propi durant la campanya de les distorsionades eleccions d’ahir. Ni en el programa electoral ni en la posada en escena. Tot just arribar a la Nau Bostik -una fàbrica ubicada a la Sagrera on fins al 2006 es fabricava adhesiu per a calçat i que ara s’ha convertit en un espai artístic autogestionat- hi havia una taula on s’havien d’acreditar els periodistes i un cartell que assenyalava on era el bar. Periodistes cap a un cantó i la resta cap a l’altre. Era un bar de preus assequibles, on hi havia fins i tot cervesa sense gluten, i amb les cadires grogues. Eren de Moritz. No sabem si havien escollit la marca pel color corporatiu o pel gust. En qualsevol cas, les cadires destacaven al costat dels grafitis que donaven la benvinguda a l’espai fabril on s’estrenaven ahir, desbordats per la nombrosa quantitat de periodistes -150 mitjans- que havien demanat cobrir la seva nit electoral. Deu ser que això de no desfigurar el discurs quan arriben les eleccions motiva els periodistes, encarregats de descodificar les giragonses semàntiques de tots els partits davant de tots els comicis.

Els primers pronòstics de la nit apuntaven que Ciutadans podria ser el partit més votat. A l’altre extrem de la classificació hi havia la CUP, que no es preveia que revalidés els resultats del 27-S. No obstant, el rànquing no semblava preocupar els protagonistes de Dempeus, la campanya cupaire, que al principi de la nit posaven per als gràfics davant d’un grafiti de la cara de Tyrion Lannister, un nan de Joc de trons membre d’una família molt poc estimada que sempre s’acaba sortint amb la seva. Semblava un presagi del que plantejava a l’ARA una destacada font de la CUP, que es preguntava “quan tardaran” la resta de forces independentistes a acceptar “que a l’altra banda no hi ha ningú per negociar” i a reconèixer que l’única opció “realista” és la de la unilateralitat. A les pròximes, Tyrion-Crida Constituent, sisplau.