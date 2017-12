Carles Puigdemont: "La República Catalana ha guanyat la monarquia del 155"

Una derrota del govern de Mariano Rajoy. En aquesta clau és com el candidat de JxCat i president de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha interpretat el resultat de les eleccions d'aquest 21 de desembre. Puigdemont ha comparegut des de Brussel·les juntament amb els consellers Toni Comín , Clara Ponsatí , Lluís Puig i Meritxell Serret, un cop l'escrutini dels vots consolidava el seu partit com el líder del bloc independentista amb 34 escons, dos més que ERC.



"La República Catalana ha guanyat la monarquia del 155", així ha començat el discurs de Puigdemont que ha reiterat que Rajoy ha perdut el "plebiscit" que ell mateix havia convocat de manera il·legítima per derrotar l'independentisme. El president de la Generalitat destituït per Rajoy ha assegurat que s'han de "felicitar molt" pel resultat que ha qualificat de "bufetada" dels catalans a la "recepta" del govern del PP, que segons el candidat de JxCat ha "fracassat".

"La recepta de Rajoy ha fracassat" Carles Puigdemont President de la Generalitat





Puigdemont ha fet valdre el fet que el Partit Popular només hagi obtingut 3 escons al Parlament de Catalunya i, fins i tot, ha destacat que els tres partits guanyadors (inclòs Ciutadans) no són partits majoritaris a Espanya. "Això demostra que el poble de Catalunya no falla mai", ha etzibat.

Però, a banda d'una derrota de Rajoy, el candidat de

JxCat

ha assegurat que el resultat és una reivindicació per part de Catalunya que cal una "rectificació, una reparació i una restitució" del Govern legítim de la Generalitat. A més, ha recordat els presos polítics i ha exigit també el seu alliberament: "Sabem que aquest resultat ens aproxima al vostre alliberament i al nostre retorn".

"Aquest resultat ens aproxima a l'alliberament dels presos i al nostre retorn" Carles Puigdemont President de la Generalitat





El president també ha volgut destacar els obstacles amb què considera que han topat les forces independentistes en una campanya mediàtica "a disposició dels candidats del 155". "Hem tingut una campanya amb uns recursos que algun dia hauran d'explicar d'on han tret", ha recordat.

Puigdemont també ha demanat a Europa que escolti els resultats de les eleccions catalanes a l'hora d'exigir una rectificació de Rajoy i ha reivindicat que el resultat posa de manifest la voluntat de Catalunya de fer un referèndum. El president legítim de la Generalitat no ha volgut acabar sense fer una crida a la resta de partits i al govern espanyol per asseure's i "fer política".