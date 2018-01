Castellà proposa un relleu continuat dels càrrecs encausats del Govern i de la mesa del Parlament

El portaveu de Demòcrates de Catalunya i diputat al Parlament, Antoni Castellà, ha proposat aquest dissabte un relleu continuat dels càrrecs encausats del Govern i de la mesa. "No ho afirmo, però podríem valorar posar gent que no tingui cap procés judicial obert al capdavant de la política catalana. I no només una línia, sinó dues, tres o les que faci falta", ha assenyalat Castellà en una entrevista al programa 'El suplement' de Catalunya Ràdio. Sobre la possibilitat que el relleu hagi de ser constant a causa de repetides imputacions, Castellà ha assegurat que "tot dependrà del govern espanyol". "Què encausarem, milers de persones? Això és generar un conflicte enorme i la decisió de generar-lo serà de l'Estat, no nostra", ha defensat el portaveu de Demòcrates, que també ha afirmat que és "ridícul" voler impedir una investidura telemàtica "en ple segle XXI". "No som en un debat tècnic, sinó en un debat polític", ha sentenciat Castellà.

"Ho intentarem tot per investir Puigdemont", ha insistit el portaveu de Demòcrates, que considera que totes les traves per dificultar la 'restitució' del líder de Junts per Catalunya al capdavant de la Generalitat passen "per la incapacitat del govern espanyol d'assumir que han perdut les eleccions del 21-D tot i l'aplicació del 155". En relació amb la presidència de la mesa del Parlament, Castellà ha afirmat que no se n'ha estudiat el nom: "A tots ens faria il·lusió, però no hem parlat que jo pugui ser-ho", ha afirmat el portaveu de Demòcrates i diputat, que sí que ha valorat positivament la figura d'Ernest Maragall: "Crec que és un gran perfil per presidir el Parlament", ha precisat Castellà.