Els comuns refusen la petició de Ciutadans d'abstenir-se per facilitar la investidura d'Arrimadas

El candidat de Catalunya en Comú-Podem, Xavier Domènech, ha descartat avui novament la possibilitat d'abstenir-se per facilitar la investidura de la cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, després que la presidenciable de la formació taronja l'hi hagi demanat en una entrevista a RAC1. "Vol que ens abstinguem per fer polítiques socials perquè sap que la seva opció no suma, sinó que resta, que no és una alternativa real, però quan ens demana la nostra abstenció li diem que no tenim la mateixa concepció del que són les polítiques socials". En aquest sentit, ha recordat que "Ciutadans va votar amb Junts pel Sí mantenir els concerts que donen milions d'euros a les escoles de l'Opus Dei, que sí que adoctrinen". "Som l'unica alternativa al govern de Junts pel Sí", ha sentenciat en un acte sobre la universitat pública a Barcelona.

Domènech ha explicat que es va passar a l'activisme per l'increment de les taxes universitàries que va promoure el govern d'Artur Mas el 2012. "Va ser una pujada que va expulsar 50.000 joves de les facultats perquè no s'ho podien pagar, i va fer fora més de 300 professors", ha denunciat el presidenciable. "Vergonya de veure un Govern que recomana als joves que vagin a servir cafès a Londres", ha criticat Domènech en referència a les declaracions que va fer aquell any el conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena.

"No podem seguir consolidant les retallades" ha remarcat el cap de llista dels comuns, que ha defensat "caminar cap a una universitat pública i gratuïta" i un "pla de retorn per als joves, perquè puguin tornar al seu país, i regular el mercat de lloguer per facilitar-los l'accés a un habitatge".

El catedràtic Vicenç Navarro, que ha mostrat la seva preocupació per la situació social de Catalunya fruit de la precarietat, l'atur i la poca inversió en educació, entre altres factors, ha criticat la coalició de Junts pel Sí per "fer polítiques de dretes". També ha carregat contra Ciutadans, aprofitant que l'acte se celebrava a la plaça Universitat, just al costat de la carpa que ha habilitat el partit d'Arrimadas. "Aquí al costat tenim la dreta dura, l'instrument de l'Íbex, responsables de la gran crisi social, i aquí hi som nosaltres, els que defensem el poble", ha anotat Navarro.

El prestigiós historiador anglès Owen Jones, que el 2015 va signar un manifest de suport a Barcelona en Comú, també ha sigut present a l'acte per denunciar les injustícies socials que es viuen a Anglaterra. En aquest sentit, ha acusat els laboristes de trair el moviment estudiantil en donar suport a les taxes universitàries que proposaven els conservadors. Jones ha alertat de la pèrdua de drets del jovent anglès, que ha fet empitjorar les seves condicions de vida, però ha remarcat l'organització d'aquestes persones per canviar la situació. "Els joves han ocupat les universitats amb l'acció directa tot i la repressió de la policia", ha destacat Jones. "Aquests joves han posat contra les cordes el neoliberalisme", ha afegit, i ha comparat el moviment estudiantil anglès amb el 15-M o la PAH. "Els joves avui són l'avantguarda que posarà fi a aquest règim podrit de dalt a baix", ha subratllat.

"Davant la política de la por que culpa de tots els problemes els més desafavorits, com fan Trump o l'Alba Daurada a Grècia, cal impulsar la política de l'esperança per derrotar el feixisme i el racisme", ha afirmat el tertulià, que ha destacat la necessitat de promoure "un nou ordre social". "Avui soc aquí per solidaritat i perquè ens hem d'unir, perquè els nostres enemics no coneixen fronteres; només units ens en podrem sortir", ha assegurat. "A les eleccions del 21-D heu de llançar un missatge ben clar que podem acabar amb l'imperi de les elits", ha afirmat abans de concloure el seu discurs amb un "Sí, es pot".