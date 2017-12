Ciutadans denunciarà que hagin penjat cartells per la llibertat dels presos al comerç de la mare d'Albert Rivera

Ciutadans ha anunciat aquest dimarts que denunciarà que han penjat cartells demanant la llibertat dels presos polítics al comerç de la mare d'Albert Rivera, a Granollers. La formació ha denunciat els cartells, que consideren "un atac per motius ideològics, intolerable, vergonyós i antidemocràtic que tracta d'acovardir i assenyalar qui no combrega amb el nacionalisme excloent i les seves famílies".

Por mucho que sigáis señalando nuestros comercios y a nuestras familias no nos callareis. Os ganaremos, votando. Nos vemos hoy en Granollers pic.twitter.com/mWScq3Ovg0 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 5 de diciembre de 2017

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha publicat una fotografia dels cartells en una piulada en què recorda el primer acte després de l'inici de la campanya electoral, que tindrà lloc precisament a Granollers i comptarà amb la presència del número u de la formació taronja, així com de la candidata de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas.

La formació taronja recorda en un comunicat que, "per desgràcia", no és la primera vegada que el comerç dels pares de Rivera pateix un atac d'aquestes característiques, a causa del "sectarisme" d'una ideologia que "ha fracturat la convivència" a Catalunya. "No ens callaran. Estem molt a prop d'acabar amb l'hegemonia nacionalista que il·lumina aquest tipus de comportaments i ho farem on cal fer-ho, a les urnes de veritat, votant, responent amb més democràcia als enemics de la llibertat i del pluralisme" , ha advertit Ciutadans.