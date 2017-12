La diputada d'En Comú Podem Marta Sibina declina fer campanya per a Domènech perquè els comuns equiparen la DUI amb el 155

La número 2 de la llista d'En Comú Podem a les eleccions espanyoles, Marta Sibina, ha revelat avui que no farà campanya pels comuns el 21-D. En un comunicat, la parella de l'exsecretari general de Podem Albano Dante Fachin, defenestrat per la direcció estatal de la formació lila, remarca que no pot compartir plantejaments amb qui equipara la DUI i el 155. "Mentre que la DUI és una acció política, amb la qual es pot estar o no d’acord, comparar-la i posar-la al mateix nivell d’una acció repressiva sense precedents no és acceptable", anota Sibina.

En segon lloc, Sibina denuncia que no pot defensar posicionaments com el de Podem, que "redueix la situació política catalana a “un intercanvi de cops” en un partit de tennis quan els únics cops els han rebut milers de ciutadans pacífics per part d’agents uniformats i armats". "El dia 1-O els únics cops van ser els de qui va apallissar independentistes, va apallissar la gent del 15-M, la gent que ocupàvem els CAP, la gent que aturàvem desnonaments. La nostra gent. La gent que representàvem, la gent que vol fer una veritable revolució democràtica", etziba Sibina. També critica amb vehemència el líder de Podem, Pablo Iglesias, que ahir va culpar l’independentisme de “despertar el feixisme”. "Culpar aquells que exerceixen un dret de la reacció del feixisme és absolutament intolerable", anota la diputada.

El rebuig de la unilateralitat tampoc és compartida per Sibina, que recorda: "A ECP dèiem que la solució havia de ser sense cap tipus de subordinació. Quina subordinació més gran es pot imaginar que t’apallissin per expressar-te? Gent com jo, com l’Ada o com en Xavi hem lluitat durant anys fent servir la unilateralitat", exposa Sibina. "L'Ada actuava unilateralment quan aturava desnonaments, en Xavi actuava unilateralment quan intentava parar el Pla Bolonya i jo ocupava el CAP del meu poble unilateralment quan Boi Ruiz el volia tancar... El 15-M va ocupar places a tot l’Estat de manera unilateral i saltant-se les amenaces de tot tipus de Govern. No puc evitar preguntar-me on s’ha decidit que la desobediència civil i la resistència pacífica ja no són les nostres eines", afegeix.

La presó provisional sense fiança que la justícia ha imposat de nou avui als Jordis, Oriol Junqueras i Joaquim Forn demostra, a parer seu, "que avui no hi ha espai possible entre els que defensen la sobirania del poble de Catalunya per decidir el seu futur i per actuar en conseqüència i aquells que els empresonen". Per tots aquests motius, Sibina reitera que no farà campanya el 21-D per als comuns després de subratllar que no ha sigut "consultada ni convidada a participar a cap debat per decidir quina postura adoptaria ECP davant els abusos que estan patint els drets de les catalanes i els catalans".