Diari de campanya: El 'xiringuito' de Ciutadans a la Plaça Universitat

Ciutadans vol acabar amb els "'xiringuitos' independentistes", com Inés Arrimadas ha repetit en gairebé tots els actes del partit en campanya. Potser per això han muntat una paradeta desmuntable al bell mig de la Plaça Universitat: per combatre 'xiringuito' amb 'xiringuito'. Es tracta d'una gran carpa taronja inflable que ocupa bona part de la plaça, i cada dia hi acudeixen representants del partit per "escoltar la ciutadania" i explicar els plantejaments de Ciutadans a peu de carrer.

📸 ¿Has visitado nuestra Carpa Ciudadana de Plaça Universitat?

Acércate a conocerla y a conversar con nuestros candidatos que estarán esperando a recibirte.

¡Te esperamos! 🍊 pic.twitter.com/acLV12i0ZE — Ciutadans (@CiutadansCs) 9 de diciembre de 2017

"El carrer és de tots, no només d'una part", va dir la candidata del partit, Inés Arrimadas, durant la inauguració de la carpa el passat divendres: "Volem representar els valors de proximitat d'aquest partit i escoltar les propostes de la gent". A dins de la carpa, aquells qui ho vulguin poden parlar amb algun representant de la formació taronja o bé poden posar-se vídeos dels candidats amb uns auriculars particulars.

Però precisament com que al carrer hi ha tota mena de gent, i tenint en compte que les protestes estudiantils per l'1 d'octubre van començar a Plaça Universitat, la carpa de Ciutadans no és del gust de tothom. Algunes de les persones que passen retreuen els plantejaments del partit a peu de carrer. Ahir, un jove amb un micròfon es va asseure a un banc i va dedicar una estona a qüestionar les polítiques econòmiques de Ciutadans. El representants del partit també han hagut de sentir insults, i el dia que van estrenar la carpa algú va fer-li una cremada i va malmetre les càmeres de seguretat que incorpora.