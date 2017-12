ERC retira la candidatura de Diàleg Republicà de la cursa electoral

El 21 de desembre els votants independentistes podran escollir entre tres opcions i no entre quatre. ERC ha decidit retirar de la cursa electoral Diàleg Republicà, la marca blanca que havia registrat per esquivar una possible il·legalització del partit. Segons fonts consultades per l'ARA, la candidatura es va retirar abans del cap de setmana passat, tot i que encara no ha quedat reflectit en la pàgina oficial de les eleccions al Parlament ni en la de la Junta Electoral Central. De fet, la intenció d'Esquerra era activar-la només en el cas que l'Estat decidís aplicar-li la llei de partits, fet que fonts republicanes ja han descartat; per això, s'ha prescindit d'aquesta alternativa. A més, podria haver acabat restant vots a Esquerra o a altres formacions independentistes.

Diàleg Republicà no ha fet campanya, però sí que ha aprofitat els espais gratuïts als mitjans de comunicació públics per emetre un anunci electoral recordant les càrregues policials de l'1 d'octubre mentre sonava l'himne d'Espanya: "Si per a Espanya això és diàleg, vota republicà".

La majoria dels candidats d'aquesta marca blanca eren membres de les joventuts d'ERC i, de fet, segons ha pogut saber l'ARA, molts d'ells faran d'interventors o d'apoderats del partit el 21 de desembre. Esquerra vol fer un recompte paral·lel per evitar una "tupinada", i ha format 14.000 apoderats per fer-ho possible.