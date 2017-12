Fernández Vara qualifica el Procés de "pseudorevolució d'acomodats que acabaran pagant els més humils"

"El que s'ha intentat fer a Catalunya és una pseudorevolució d'acomodats que acabaran pagant els més humils". Així s'ha expressat aquest dimarts el president de la Junta d'Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que ha intervingut en un míting de campanya del PSC a Sant Andreu de la Barca. Lluny dels durs discursos que en altres ocasions ha dedicat a l'independentisme, però, el dirigent del PSOE ha receptat "moderació" per resoldre la qüestió catalana. En aquest sentit, per exemple, ha cridat a no caure "mai més" en la "trampa o temptació" del boicot als productes catalans: "Qui ho pagaria seria la gent més humil", ha argumentat.

Vara, que en les últimes setmanes havia expressat reticències amb certs aspectes del model de finançament que proposa Miquel Iceta, aquest dimarts ha tancat files amb el candidat socialista. "Miquel, estic amb tu, i els socialistes extremenys i extremenyes estem amb tu", ha dit, definint els socialistes catalans com a "herois" que han actuat com a "mur de contenció contra l'independentisme". A partir d'ara, ha afegit, cal "començar a recosir moltes coses que s'han trencat a la societat" amb les propostes que el PSC i el PSOE comparteixen en la qüestió nacional.

El president extremeny ha defensat la reforma de la Constitució -que els socialistes han acceptat que s'haurà d'ajornar- i "repensar l'Estat autonòmic". Es tracta d'un procés, ha dit, que ha de ser "incloent" i "projectar Catalunya cap al futur". Si es fa bé, s'ha mostrat convençut que el projecte federal que Iceta i Pedro Sánchez pretenen impulsar, pot "convèncer" fins i tot als independentistes". El cap de llista del PSC ha recollit el guant, assegurant que vol ser vol ser com Fernández Vara a Extremadura, "ni més ni menys": ha promès que si és president de la Generalitat oferirà "lleialtat" a Espanya, però que també exigirà "el que ens correspon" i defensarà els interessos" de Catalunya". Un d'ells, la reivindicació d'un millor finançament, ha assenyalat.

Abans d'acabar la seva intervenció, Vara ha volgut fer una reflexió: "Els himnes i les banderes estan molt bé, però no hi ha bandera més bonica que la de l'escola pública, allà on es transforma la vida de la gent". Iceta hi ha coincidit: "Qui demostra que estima Catalunya és qui fa més per condicions de vida dels catalans", ha dit, afegint que vol liderar un país "on tothom gaudeixi de la "dignitat suficient i possibilitats necessàries" per impulsar el seu "projecte de vida". El PSC, de fet, s'ha reivindicat aquest dimarts davant de PP i Cs com l'única opció d'esquerres dins del bloc unionista. "Si ets d'esquerres i no independentista, l'únic vot que tens és el socialista", ha deixat anar la número dos a la llista dels socialistes per Barcelona, Eva Granados, que ha remarcat la necessitat d'avançar en el "progrés social" al país.

"No podem passar de l'independentisme al centralisme"

Granados ha volgut apel·lar al sentiments de les persones no independentistes, les quals -ha assegurat- han sentit una "por i emoció terribles" amb els últims mesos del Procés. La fins ara portaveu dels socialistes al Parlament ha deixat clar que amb la DUI es va voler "expulsar" la meitat dels diputats de la cambra catalana, però ha afegit: "No ho permetrem, no ens resignarem!" Al seu parer, els únics que poden "arreglar la situació actual" són els socialistes, que proposen "entesa entre els catalans" i propostes per governar el país més enllà del no a la independència de PP i Cs. "No podem passar de l'independentisme al centralisme", ha dit.

Aquest matí, abans d'una trobada amb treballadors de l'aeroport del Prat, Iceta s'ha mostrat convençut que el 21-D no donarà una nova majoria independentista i que el PSC obtindrà uns "resultats espectaculars". Tot i que l'enquesta del CIS d'aquest dilluns va donar un ampli avantatge a Cs respecte els socialistes, el candidat ha destacat el seu és "el partit que més creix" i que encara hi ha un milió de catalans indecisos. Als que encara no saben què votaran els ha ofert un camí que "pot acollir la majoria de catalans" i que fuig dels "extrems". "Estem molt esperançats", ha admès.