Jordi Turull participarà en nom de JxCat en el debat electoral de TV3 en lloc de Puigdemont

Finalment serà el número 4 de la llista, Jordi Turull, qui representarà Junts per Catalunya en el debat electoral de TV3 del dia 18 de desembre. Segons ha avançat 'El Món' i ha confirmat l'ARA, no serà el president i cap de llista, Carles Puigdemont, qui participarà en nom de la candidatura, sinó que ho farà qui estat fins ara portaveu del Govern. Tot i que la intenció inicial de JxCat era que hi participés el president, finalment s'ha descartat per fer facilitar el transcurs del debat –expliquen fonts de la candidatura–. Asseguren que la televisió pública els havia resolt els problemes tècnics –de participar-hi en directe des de Brussel·les–, però consideren que serà més fàcil també per a ells mateixos i la resta de candidats que l'interpel·lat sigui al plató. D'aquesta manera, afegeixen, també s'estalvien una possible polèmica amb les altres candidatures que ho podrien haver portat a la Junta Electoral.

Tanmateix, JxCat continuarà denunciant la "manca d'igualtat de condicions" respecte a la resta de llistes. De fet, la candidatura de Puigdemont ja ha plantejat una queixa davant la Junta Electoral perquè permeti a Jordi Sànchez i Joaquim Forn participar en la campanya. També es trobarà amb la mateixa situació ERC, ja que Oriol Junqueras segueix a la presó d'Estremera.

Fonts de la candidatura expliquen que s'ha escollit Jordi Turull –i no Josep Rull, número 6 per Barcelona i que també és fora de la presó– perquè és el primer de la llista que ho pot fer. Puigdemont i Ponsatí (3) són a Brussel·les, mentre que el número 2, Jordi Sànchez, és a la presó. A més, afegeixen des de JxCat, Turull és conseller de la Presidència i portaveu del Govern.