Junts per Catalunya obrirà la campanya electoral al centre de premsa internacional de l'1-O a Barcelona

Junts per Catalunya considera "vàlid" el referèndum de l'1 d'octubre i el vol reivindicar al llarg de tota la campanya electoral, també en els escenaris escollits per fer els actes polítics. La presentació de la llista a Barcelona va ser a l'Escola Industrial, un dels col·legis amb més electors del referèndum; dissabte es reuneix tota la candidatura a Sant Julià de Ramis - en un acte similar al de Brussel·les amb el president-, el lloc on havia de votar Carles Puigdemont l'1-O i on la Policia Nacional va irrompre amb més violència, i l'inici de campanya, la nit del 4 de setembre, serà a Barcelona, al plató de Mediapro de Barcelona que es va habilitar com a centre de premsa internacional el dia del referèndum.

En tots aquests actes, segons ha explicat aquest divendres l'equip de campanya, esperen que hi pugui tenir presència el president de la Generalitat des de Brussel·les a través de la tecnologia. També esperen que pugui participar en el debat electoral que organitza TV3 el dia 18 de desembre, en què s'hauria d'habilitar una transmissió en directe perquè pogués debatre amb els altres caps de llista. La candidatura insisteix que és el seu únic candidat a president, que és el "legítim" i que no es plantegen un pla B malgrat que a hores d'ara no pugui sortir de Bèlgica perquè està pendent que es resolgui l'euroordre de detenció internacional que va emetre l'Audiència Nacional. Ahir el cap de llista va anunciar que recorrerien a la Junta Electoral per denunciar la "manca d'igualtat de condicions" respecte d'altres candidats, ja que mantenen gent empresonada i a fora que no pot fer campanya a Catalunya.

Dilluns, programa electoral, i campanya a Brussel·les els dies 6 i 7

Dilluns al matí JxCat té previst presentar el programa electoral a les 12 del migdia i iniciar la campanya a la nit a Barcelona. Dimarts l'acte es farà al territori, segurament a Reus, mentre que dimecres i dijous es traslladarà a Brussel·les. El dia 6 a la tarda Junts per Catalunya farà un míting amb Puigdemont i l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'endemà participarà en l'acte conjunt organitzat per l'ANC i Òmnium amb les tres forces independentistes -ERC, JxCat i CUP- al final de la manifestació sobiranista a la capital belga.

La resta de dies l'equip de campanya pilotat per Elsa Artadi (número deu per Barcelona) es desplaçarà a totes les demarcacions, tot i que encara no hi ha una agenda definida.

Com es paga la campanya?

Junts per Catalunya es presenta a les eleccions amb els drets electorals del Partit Demòcrata, com a part de la coalició de Junts pel Sí en la passada legislatura -que formalment estava composta per CDC i ERC-. Segons han explicat des de la candidatura, el pressupost total és d'1,4 milions d'euros, 600.000 dels quals es destinen a la tramesa censal. Tot i això, han obert una pàgina web per recollir donatius privats que, d'acord amb la llei, només es podran gastar en els dies de campanya electoral oficial.