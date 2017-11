Puigdemont: "El 21-D també va de si Rajoy guanya o perd, de si els catalans accepten o no el 155"

La imatge és inèdita i resumeix a la perfecció la situació excepcional que viu Catalunya: Junts per Catalunya (JxCat), la candidatura liderada per Carles Puigdemont i integrada per membres del PDECat i altres personalitats independents, ha presentat aquest dissabte la seva llista per les eleccions del 21-D a Bèlgica, a un hotel de la localitat de Oostkamp, molt a prop de Bruges, davant la situació d'exili que viuen el president i els consellers que l'acompanyen a la llista, Clara Ponsatí i Lluís Puig.

Puigdemont ha reivindicat la transversalitat de Junts per Catalunya i ha assegurat que els comicis serviran per "dir clarament al tripartit del 155 i a Mariano Rajoy" que els catalans no volen el 155. "Aquestes eleccions també van de si el senyor Rajoy guanya o perd. De si els ciutadans de Catalunya accepten la recepta del 155, que de manera il·lícita i il·legal ha adoptat el govern espanyol i els seus aliats", ha dit el president.

"Si hi ha una llista que Rajoy no vol que guanyi, és la nostra", ha assegurat. Junts per Catalunya anirà a les eleccions del 21 de desembre sense la llista unitària que reclamava el PDECat. ERC i la CUP presenten les seves pròpies llistes, tot i que la voluntat de les tres formacions és sumar escons entre les forces sobiranistes després del 21-D per poder tirar endavant el Procés.

Superar els interessos partidistes

El president, cessat pel govern espanyol, ha lamentat haver de presentar "a l'exili" la candidatura de Junts per Catalunya perquè l'Estat no ha permès fer-ho a Catalunya i ha apel·lat a superar els interessos partidistes, en una clara al·lusió al cop de porta d'una candidatura unitària d'ERC i la CUP. "Hem entès que aquest moment transcendeix als partits polítics. Els fa necessaris, hi han de ser i tenen tota la legitimitat del món a tenir els seus interessos, però el moment ens transcendeix", ha dit Puigdemont.

"Si no fugim del partidisime i posem aquesta dosi de generoristat que el poble ens demana, no ens en podem ensortir. Hem vingut a portar esperança, a portat dignitat i la màxima unitat possible", ha insistit.

Ratificar que Catalunya vol ser indepedent

Per a Puigdemont, el mandat de l'1-O segueix "intacte" i les properes eleccions són una oportunitat per "ratificar" que Catalunya vol ser independent: "Hem de recordar a l'estat espanyol, a Europa i al tripartit que l'1 i el 3 d'octubre vam demostrar al món que tenim la capacitat i la voluntat d'esdevenir un estat independent. El dia 21 ho hem de ratificar".

El cap de llista del JxCat també ha demanat als votants que enviïn un missatge contundent a la Unió Europea. " Li hem de dir a l'Estat i a Europa que a Catalunya la democràcia no es toca, que no es retalla. A Catalunya, la democràcia no s’empresona, no s’envia a l'exili. A Catalunya no i no”, ha dit Carles Puigdemont entre aplaudiments.

Acceptar el resultat

El president ha demanat tant al govern espanyol com a la UE, que acceptin el resultat dels comicis. "Si el 21-D surt derrotat el 155, si el tripartit del 155 perd les eleccions, aquella nit es comprometen a derogar el 155, si o no?", ha demanat als dirigents del govern espanyol, de C's, del PSC i al president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker. "Els catalans tenim el dret de validar-ho o no", ha dit.

Carles Puigdemont i una norantena de persones que l'acompanyen a la llista, com Elsa Artadi, Laura Borràs, la dibuixant Pilarín Bayés, Anna Tarrés, Salvador Cardús o l'ex director de RAC 1, Eduard Pujol, han participat a la presentació, molt més breu que qualsevol acte d'una campanya electoral ordinària.

"Venim per cansar-nos i treballar per consellers a la presó, pels Jordis, i el govern català a l'exili. De nosaltres, tindreu tenacitat, compromís i catalanitat", ha dit Laura Borràs. Pel conseller Puig, ara comença un "treball transcendental" per guanyar les eleccions. "El 22-D les coses hauran valgut la pena i Catalunya ja no serà la mateixa. Haurem començat a canviar Catalunya i el món", ha destacat.

Ha estat un acte atípic, sense presentació d'objectius concrets i amb una única crida als catalans: que demostrin amb el vot el rebuig al 155 i el suport a una Catalunya independent. Amb la presentació de Junts per Catalunya es posa en marxa una precampanya inèdita que estarà marcada per l'exili belga de Puigdemont i pel 155.