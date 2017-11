Puigdemont demanarà "garanties" a la Junta Electoral per poder fer campanya des de Catalunya

Carles Puigdemont demanarà a la Junta Electoral "garanties" per poder fer la campanya electoral de cara les eleccions del 21-D "amb normalitat". El president de la Generalitat considera que la campanya s'ha de fer "en igualtat de condicions que la resta de candidats", i per això confia poder venir a Catalunya a fer actes electorals. En una entrevista a TV3, Puigdemont ha afirmat: "M'encantaria venir a Catalunya a fer campanya".

Aquest dimecres la cap de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, ja va explicar que la seva formació estudia emprendre accions davant la Junta Electoral per denunciar la manca "d'igualtat de condicions" respecte a la resta de formacions polítiques, un avís que aquest dijous Puigdemont ha confirmat des de Brussel·les, on ha dit que estan preparant una petició a la Junta Electoral per demanar que el candidat de JxCat pugui fer tots els actes electorals "amb garanties".

De fet, Puigdemont confia poder tornar a Catalunya per fer campanya, però està disposat a fer-ho si "una majoria de catalans" vota la seva formació i hi ha un acord perquè sigui investit president de la Generalitat. "És una contradicció flagrant que pogués anar a ser investit president i després fos detingut, una contradicció que evidencia que l'arrel del problema és política. Estic disposat a posar-ho a prova", ha afirmat.

Carles Puigdemont ha tornat a interpel·lar directament el govern espanyol i els partits que anomena "tripartit del 155" per preguntar-los si respectaran el resultat de les eleccions del 21 de desembre. El número 1 de JxCat ha reiterat la seva aposta pel diàleg amb l'estat espanyol, però ha avisat: "Si al davant hi tenim algú que no exclou la unilateralitat, nosaltres no podem excloure res, però la prioritat és la negociació i el diàleg". Carles Puigdemont considera que l'aplicació de l'article 155 ha sigut una decisió "unilateral" i justifica "no resignar-se" davant l'actuació de l'estat espanyol. "Tenim el dret a dir que per aquí no hi passem", ha dit.

Confiança en la justícia belga

Puigdemont està convençut que "no hi ha causes per a l'extradició" i té confiança "màxima" en la justícia belga. Un mes després de ser a Brussel·les, el president de la Generalitat assegura que a la capital comunitària poden estar en "llibertat" i defensar els seus drets, però també explicar-se "de cara endins i de cara enfora". Puigdemont ha explicat que la decisió de marxar de Catalunya o de quedar-se després de la declaració d'independència va ser arran de "la resposta de l'Estat". "Després d'un veritable cop d'estat, quedava poc lloc per als dubtes; si volíem defensar el mandat democràtic, no ho podíem fer tots dins la presó", ha explicat Puigdemont des de Brussel·les. El president també confia que aquest divendres el jutge Pablo Llarena deixi en llibertat els consellers i els líders de les entitats sobiranistes i els faci sortir de la presó, "on no haurien d'haver entrat mai", ha criticat.

Carles Puigdemont s'ha guardat els detalls de les hores prèvies a la declaració d'independència i ha explicat que potser més endavant els farà públics. De totes maneres, ha dit que no es penedeix de no haver convocat eleccions. Puigdemont ha reiterat que l'estat espanyol no li va donar les "garanties" que retiraria l'article 155. El president de la Generalitat va demanar que les eleccions que volia convocar i la campanya prèvia es poguessin celebrar amb "normalitat", és a dir, sense presos i sense "persecució policial".

En les setmanes que porta a Brussel·les, Puigdemont ha explicat que no ha rebut cap trucada de cap dirigent de l'estat espanyol, però sí que n'ha rebut de responsables polítics de Catalunya, tot i que no ha precisat de quins. Miquel Iceta, però, ha admès que no li ha trucat. Amb qui sí que està en contacte és amb dirigents del PDECat, amb qui diu que se sent "absolutament còmode" de treballar; també afirma que gràcies al partit ha pogut "fer el que més s'assembla a una candidatura conjunta".