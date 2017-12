JxCat demana a la Junta Electoral que permeti que Forn i Sànchez participin en actes de campanya

Junts per Catalunya denuncia que no està "en igualtat de condicions" respecte altres llistes perquè dos dels seus candidats -Jordi Sànchez i Joaquim Forn- són a la presó. És per això que ha presentat un escrit davant la Junta Electoral en què demana que sol·licita les següents peticions:

Que serveis penitenciaris autoritzi a traslladar Forn i Sànchez per participar en els actes polítics que organitzi la candidatura, en especial el central i el final de la campanya.

Que a través de la tecnologia, Sànchez i Forn puguin gravar missatges des dels seus centres penitenciaris per poder-los emetre durant els actes de campanya.

En l'àmbit dels mitjans de comunicació, també sol·liciten que s'autoritzi a Forn i Sànchez a participar en debats impulsats pels mitjans de comunicació, tan de titularitat pública com privada.

Que permeti que Forn i Sànchez siguin entrevistats en els seus respectius centres penitenciaris.

JxCat argumenta que de l'article 23 de la Constitució, sobre participació política en els afers públics, se'n deriva que tots els candidats tenen dret a fer activitats i actes de campanya per poder demanar el vot favorable en "igualtat d'oportunitats" respecte el resta de candidats. Aquesta "igualtat" -afegeixen- també s'ha de concretar en els debats i entrevistes que en els mitjans de comunicació públics i privats.



Presos i exiliats centren el primer debat electoral criticava que al Junta Electoral hagi prohibit les manifestacions, el color groc als col·legis electorals o a les Fonts de Montjuïc i que no es pronunciés sobre la manca d'igualtat a l'hora de sol·licitar el vot en campanya electoral entre els membres de les diferents candidatures.



Aquesta situació es repeteix en el cas d'ERC, que encara té empresonat el seu cap de llista, Oriol Juqueras. També té membres de la candidatura a Brussel·les: Toni Comín i Meritxell Serret. Els republicans també han criticat aquest fet en nombroses ocasions, perquè també consideren que no els permet participar en igualtat de condicions, però de moment no s'han queixat formalment davant la Junta Electoral.