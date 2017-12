Juan Arza critica que no s'actués contra el Procés des del 9-N

L'exsecretari d'Estudis del PP a Catalunya, Juan Arza, que ahir va anunciar la seva dimissió pel mal resultat del seu partit a les eleccions del 21 de desembre, ha criticat que no s'actués contra el Procés des de la consulta del 9-N. Arza ha lamentat, a més, que no es fos "dur amb els dirigents" en aquell moment en lloc de ser-ho amb la ciutadania el passat 1 d'octubre, amb una repressió policial que ha criticat.

"Allò va ser un desastre; desconec la cadena de comandament, qui va prendre les decisions, però algú sens dubte les va prendre, i hauria d'assumir la seva responsabilitat", ha assegurat en declaracions a la Cadena SER. "No s'havia de ser dur amb la ciutadania, amb els que van creure en el Procés, als quals no s'ha donat un relat alternatiu", ha assegurat.

Així, tot i que l'exdirigent popular ha defensat que la feina de la Policia i la Guàrdia Civil va ser "molt professional i digníssima", ha censurat que se'ls enviés "a la boca del llop" sense haver actuat prèviament "amb eficàcia" contra l'organització del referèndum. "No se'n va impedir la logística, el finançament", ha argumentat.

Ell ha dimitit, ha dit, "perquè algú ha d'assumir la responsabilitat", malgrat que considera que la seva és "petita" i "limitada". "No s'han estat fent les coses bé", ha opinat, i ha afegit que hi ha hagut "prou temps" per entendre el que estava passant a Catalunya.

En aquesta línia, ha justificat el mal resultat obtingut pel PP català -que ha obtingut quatre escons enfront dels 11 dels quals disposava abans dels comicis- i ha explicat que els ciutadans "han captat" que no ho han fet "prou bé": "El resultat electoral és producte d'això", ha tancat.