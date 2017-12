Junqueras: "Soc a la presó perquè no m'amago d'allò que faig i soc conseqüent"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, està disposat a presidir el Govern: "Espero que puguem formar govern, estic segur que en formarem. Estic segur que jo mateix, si el Parlament ho decideix, tindré l'oportunitat de presidir-lo". El líder republicà està convençut que podrà sortir de la presó per assistir a la sessió d'investidura: "No hi ha cap raó per mantenir les mesures cautelars; som a la presó de forma preventiva", ha assegurat en una entrevista enregistrada des de la presó a RAC1. "Hi ha 150 catedràtics que així ho diuen. Ho han dit de manera clara i contundent", ha afegit. Junqueras espera guanyar: "Em sembla que tenim tot el dret a guanyar".

"Espero guanyar, tenim tot el dret del món a guanyar. Tenim un equip formidable, cohesionat, preparat, fort i generós", ha dit Junqueras. El líder republicà ha volgut transmetre un missatge "ple d'optimisme i esperança": "Tot allò que he fet a la meva vida des de l'educació, el respecte, la bona voluntat, l'esforç i el rigor ha contribuït a plantar llavors que segur que fructificaran, llavors de justícia, de llibertat i de dignitat humana".

Junqueras ha dit que buscarà el màxim consens possible i "oferirà la mà a tothom": "Estic convençut que puc ajudar el meu país. Jo soc aquí perquè no m'amago mai d'allò que faig i soc conseqüent", ha assegurat.