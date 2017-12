Puigdemont assegura que l'"amenaça més seriosa" pel progrés de Catalunya és un govern dels partits del 155

Junts per Catalunya ha fixat el rival a batre en aquestes eleccions: PSC i Ciutadans. Aquest dijous, la cap de campanya, Elsa Artadi, ha afirmat que dipositar un vot per Inés Arrimadas o Miquel Iceta equival a fer president de Catalunya, Mariano Rajoy. "Avui a Catalunya Mariano Rajoy no és Xavier Garcia Albiol. Es diu Miquel Iceta i Inés Arrimadas", ha sentenciat, "votar una d'aquestes dues opcions és fer Rajoy president de Catalunya", ha afegit. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la ja connexió diària des de Brussel·les, ha descrit la possibilitat d'un govern del "tripartit del 155" com l'"amenaça més seriosa" que plana sobre Catalunya i el seu "progrés col·lectiu".

Ha assegurat que el veritable "amo" d'un executiu del PP, Cs i el PSC seria Mariano Rajoy. "Seria una Catalunya d'abaixar el cap", ha dit el president descrivint un país "més pobre". "Ells abaixaran el cap i si algú es queixa l'enviaran a la presó acusat de sedició i rebel·lió", ha afirmat. "El vot del dia 21 no és el vot d'una legislatura sinó el d'una generació", ha alertat. Davant d'aquest context, Puigdemont ha erigit la seva llista com la "garantia" que Catalunya "no acceptarà estar sotmesa" ni convertir-se en una "província disciplinada" d'Espanya que sempre han "desitjat" els partits estatals -ha dit-. És per això que ha demanat el vot per evitar el que considera l'"amenaça més seriosa" que pesa sobre el progrés de Catalunya. "En mans d''Iceta, Arrimadas i Albiol recularíem molt", ha afirmat.

Després dels empresonaments, la suspensió del Govern, el cessament dels seus membres i la violència policial de l'1 d'octubre, Artadi ha demanat que el 21-D sigui un "no gegant" al president espanyol, a les seves polítiques i a la seva "indecència".

El conseller Josep Rull, visiblement emocionat per ser a la seva ciutat, s'ha sumat a les crítiques als socialistes i als seus nous socis, Unió. "Creieu que Carrasco i Formiguera hagués acceptat anar en una llista que ha abatut el Parlament de Catalunya?", s'ha preguntat. Ha acusat Ramon Espadaler de no tenir principis: "Si aquests no t'agraden, en tinc uns altres".

Artadi s'ha referit el 21-D com les eleccions "més importants de la història" i "n'hem de ser molt conscients". La pregunta -ha dit Artadi- que s'han de fer els ciutadans a l'hora d'anar a votar és si volen que el president de la Generalitat el triï Mariano Rajoy des de Madrid. Per a JxCat només una victòria seva dona un missatge nítid a Madrid. "Rajoy, tu no manes a Catalunya", ha etzibat Elsa Artadi. En cas que no sigui així, la cap de campanya i número 10 de la llista considera que Rajoy entendrà que l'aplicació de l'article 155.

En el míting ha debutat Lluís Foix, número 12 per Barcelona, que s'ha referit al paper de Josep Tarradellas a l'exili durant el franquisme, que va representar la "continuïtat històrica" de la Generalitat i va tornar a Catalunya ja en la transició. Foix ha defensat que Puigdemont faci el mateix i torni a Catalunya si guanya les eleccions, per relligar "passat, present i futur" després de la intervenció de l'autogovern.

Com a símbol de transversalitat a la candidatura també ha pres la paraula l'exalcalde de Cerdanyola i d'ICV Antoni Morral. Ha animat a la ciutadania a fer un darrer esforç per anar a votar i que guanyi Puigdemont, obtenint un resultat que "revalidi" el referèndum de l'1 d'octubre.

Cardús ha parlat de sistema "autoritari" que pretén aniquilar la nació catalana que "sempre els ha fet nosa". Per al sociòleg, que tanca simbòlicament la llista per Barcelona, ha opinat que l'aplicació de l'article 155 demostra que l'estat espanyol no ha concebut mai la l'autonomia com un dret nacional sinó com una "concessió graciosa" que han retirat quan els ha convingut.

El candidat, que com Rull també és de Terrassa, ha parlat visiblement emocionat, animant a la ciutadania a votar per restituir el Govern de Carles Puigdemont. "Si les emocions anessin a pes i fossin plom, aquest teatre avui s'hagués enfonsat", ha considerat. Citant a Havel, últim president de Txecoslovàquia, ha comparat l'estat espanyol amb un sistema autoritari que tem les paraules: "La sobirania, la independència i el dret a decidir han posat el descobert el fons franquista de l'Estat".